LA DEPENDÈNCIA DE TOTS

Nomes cal posar la radio al matí i cada dia és parla d’incidències a diferents línies a Rodalies, tot un caos que dia sí dia també afecta a la ciutadania i no sembla que tingui un final que aturi aquesta vergonya.

Si esperem que les institucions i partits ho aturin tampoc anem bé nomes fa falta escoltar els diferents actors per veure com maregen la perdiu quan en realitat tots en son culpables de fer pagar a la societat catalana serveis de primera i rebre serveis de tercera.

El Ministre Puente atribueix el caos al vandalisme, factors externs i massa inversions i la seva seva recepta és la calma. Alhora es mostra cofoi de l’inversió executada i demana no culpabilitzar la falta d’inversions perquè llavors tirem benzina al foc. Esquerra per la seva banda desprès d’acceptar un traspàs fake on tot seguirà igual dona les culpes a Junts. Aquests demanen la dimissió de la Consellera Paneque ja que volen un pla de xoc i no conformisme. La Consellera atribueix el caos a la gran quantitat d’obres en marxa i diu que Sants ja ha col·lapsat i la Sagrera aviat entrarà en marxa ja que per l’augment de 6 a 8,5 milions i aviat 10 fan que no hi caben més trens.

Un gran cinisme per part de tots. El Ministre per ignorar la falta d’inversions crònica a Catalunya i treure pit d’inversions que no inclinen la balança favorable en el seu conjunt del temps. Alhora demanar calma em sembla una burla macabra que no mereix una població que fa molts anya i dia rere dia viu aquesta tortura alhora de poder agafar un tren, i si anem a l’arrel del problema, les inversions nul·les que s’ha de dir i ben alt ja que és la seva responsabilitat i els seus companys en el càrrec en anys anteriors. Esquerra ja ha perdut qualsevol credibilitat acceptant un traspàs en diferit i que no canvia res i ho sap perfectament. Junts demanen dimissions per un pla de xoc, potser haurien de recordar que el problema no és d’ahir, porten molts anys i ells també han estat al Govern amb els resultats que tots coneixem. Pel que fa la Consellera si ho atribueix a les moltes obres en marxa, admet que no hi ha hagut cap planificació, cosa greu i si diu que han col·lapsat per l’augment demogràfic,potser haurien de repassar la seva política migratòria i veure on estant els límits d’acollida i el col·lapse de la mobilitat.

Un joc entre tots i una víctima com és la societat catalana.