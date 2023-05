LA DEMOCRÀCIA PLENA

Últim dia de campanya, i veiem com el partit socialista ha estat esquitxat en diversos escàndols de compra de vots i fins hi tot de segrest per silenciar una denúncia de corrupció. Tot molt típic d’una democràcia plena i d’una baixesa ética fora de mida. Aquest es nomes un dels problemes que hem presenciat i com diu José Antich en el seu escrit ha infectat tant a Pedro Sanchez, com el seu partit.

La compra de vots infecta la campanya socialista

José Antich

La campanya dels socialistes, inclòs l’acte de tancament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona, acaba d’ensopegar amb diversos casos d’aquells que no desitja cap candidat a la recta final i poques hores abans de les eleccions del 28 de maig. Una autèntica pilota de merda sobre la teulada dels socialistes, que emmetzinarà les hores que resten fins que els ciutadans dipositin el vot a les urnes i que inclou des de diversos casos de compra de vots —des de Múrcia fins a Almeria— amb dirigents del partit detinguts en les dues comunitats autònomes. Per si això no fos prou, el secretari d’Organització del PSOE d’Andalusia i número tres del partit en aquella comunitat autònoma, Noel López, s’ha vist implicat aquestes últimes hores en l’intent de segrest d’una regidora del seu partit a Maracena (Granada) per intentar silenciar una denúncia de corrupció que aquesta volia presentar. A la interlocutòria del jutge que porta el cas i notificada aquest dijous a les parts, hi ha indicis prou rellevants de la participació activa de Noel López en l’intent de segrest, en el qual també haurien participat l’alcaldessa i el responsable d’Urbanisme de Maracena.

La campanya del PSOE acaba d’entrar definitivament en el fang de la sospita d’irregularitats i, pel que sembla, sense prou material per regirar-se contra els adversaris. Quan no és compra de vots prometent 100 euros o un contracte de treball, que és la situació de Mojácar, és la detenció de la candidata a l’alcaldia en un municipi de Múrcia, i fins a 13 detinguts en un municipi de 1.300 habitants. No és estrany que enmig de tot aquest embolic al sud d’Espanya, Sánchez hagi optat per Catalunya Tarragona i Barcelona per al tancament de la campanya, trencant així la tradició socialista que les eleccions es tancaven a Madrid i Sevilla, dues places avui molt difícils, perquè a la primera la comunitat és inabastable amb Ayuso al capdavant i la capital molt difícil davant Almeida. A Sevilla, els socialistes no ho tenen fàcil i moltes de les grans ciutats andaluses han esdevingut impossibles, i han deixat de ser el gran graner d’abans.

Un cop perduda Madrid i sent molt difícils les capitals andaluses —a les quals sens dubte aquesta bola de males notícies no ajuda— Sánchez ha girat la mirada a la Mediterrània: Barcelona, València i les autonòmiques del País Valencià. Aquí hi haurà la seva victòria o derrota el 28-M. A la capital catalana davant Trias i Colau i en les altres dues eleccions davant el PP. Per això ha posat tota la carn a la graella a Barcelona, on, a més, les notícies que llasten de la resta d’Espanya sempre arriben amb retard. Òbviament, l’aparició de Xavier Trias amb opcions reals de guanyar la partida a totes les enquestes —les prohibides, però que es publiquen des de l’estranger, el situen primer— complica i molt l’equació de la direcció del PSOE a Madrid, que tampoc no veu amb especial desgrat la continuïtat de Colau si l’alternativa ha de ser Trias.

Sánchez ve, així, a donar-li l’última empenta a Collboni, però el seu capital val una mica menys enmig de tantes notícies negatives que li han esclatat en les últimes hores. I, per si no en tingués poc, la influent revista nord-americana Político, que acostuma a tractar el líder del PSOE amb bons ulls, traça aquest dijous una anàlisi molt crua del dirigent socialista. Pronostica una derrota del PSOE a destacades localitats i autonomies i el culpa a ell personalment. El presenta com un líder qüestionat i assegura que es veurà d’aquí a tres dies. Tot això sota el títol “Els socialistes espanyols tenen un problema amb Sánchez”. Massa plom a les ales en un moment que tots els partits, també el PSOE, necessiten tots els vots. Una oportunitat per a Colau, però també per a Trias si aconsegueixen pescar al calador socialista o dels abstencionistes.