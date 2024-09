LA DEMOCRÀCIA EUROPEA

Sense categoria

La decisió del TJUE donant la raó al Parlament Europeu i accepta que no podia acceptar l’escó de Puigdemont i Comín com a eurodiputats el 2019, ni ara a Comín ja que no figuraven en la llista enviada per Espanya i que ells no la poden interpretar.

Una decisió que deixa el vot de la gent, aquella base de la democràcia concretament en res segons la Unió Europea, aquest espai tant democràtic i de drets que ens volen vendre, i que trepitja els drets fonamentals de la gent com si res i amb total impunitat. Un disbarat en majúscules.

Ens diu que quan van obtenir l’escó no els podien reconèixer ja que les autoritats espanyoles no els van posar a la llista enviada per no anar a jurar la Constitució a Madrid. Diuen que el President del Parlament no disposa de cap competència per modificar-ho, ja que hi ha un repartiment de competències entre la Unió i els Estats membres i aquest control correspon als Estats. De fet és contradeix ja que el mateix Tribunal va validar la immunitat d’Oriol Junqueras en el seu dia i que va servir de base per exercir el seus càrrecs tant Puigdemont com Comin.

El cinisme de la Unió Europea ens hauria de fer plantejar que no és ni molt menys aquell espai democràtic on els ciutadans tenen blindats els seus drets. Ja que més enllà de les competències, el vot de la ciutadania per escollir els seus representants hauria de ser de competència única de la gent, Estats a banda, com seria el cor de qualsevol democràcia i que cap institució pugui modificar el mateix al seu tarannà, sinó de que serveix el vot, de qui és. De fet la sentència dona via lliure perquè cada Estat posi les condicions que vulgui per validar els candidats escollits, depenent del Govern de torn podria ser el color de pell, la seva sexualitat o la seva opinió sobre qualsevol cosa posem el cas per vetar-los per damunt de la voluntat popular. Un disbarat que no fa més que afeblir una democràcia de fireta on el ciutadà ja no te dret ni a escollir els seus representants amb la seva papereta com seria de rebut.

Ara ha estat Espanya i demà pot ser altres Estats amb Governs que caminen cap a l’autoritarisme, i això ens diuen que la Unió Europea no ho pot resoldre, per tant una institució inútil i sense qui la controli en els seus comportaments democràtics.

Algun encara dirà que Europa ens mira, però jo d’aquesta farsa no en vull formar part. no es cap espai de llibertat i molt menys de democràcia.