LA DECLARACIÓ DEL NO RES
Avui fa 9 anys que el Parlament de Catalunya aprovava la Declaració d’Independència, reactivant la proclamació en suspens del dia 10 d’octubre. Posteriorment vam descobrir que tot era una farsa que Catalunya va pagar molt car.
La proposta de resolució per proclamar la República catalana en base al resultat del referèndum va arribar finalment presentada per Junts pel Sí i aprovada per 70 vots favorables, 10 en contra, 2 en blanc i 53 diputats que van marxar de l’hemicicle per protestar. Els favorables Junts pel Si, CUP i Germà Gordó, els que van abandonar el bloc del 155 PP, PSC i Ciudadanos i cas apart per Catalunya si que es pot que no va permetre debat intern i va imposar un no que Cosculluela va ensenyar davant les càmeres en un gest miserable i demostrant que el nom del partit anava en direcció contraria. Un cop dit el resultat, el Senat espanyol va activar el 155 per dissoldre el Parlament i convocar eleccions pel desembre del 2017.
Realment l’anomenat procés va arribar al final de la comèdia i desprès d’aquest acte que ja va tenir una primera part el 10 d’octubre amb la famosa República dels vuit segons i ara aquesta per obligació, no és podia estirar més la mentida i un dia que en qualsevol territori hauria estat històric, és va convertir en un dia trist, ja que la votació no va donar cap efecte des del minut zero i la burla sobre la ciutadania majúscula. Tots sabem que va passar, l’activació del cop d’Estat del 155 i la dissolució il·legal de la cambra amb unes eleccions posteriors totalment fraudulentes, ja que la potestat recau en el President de Catalunya i on la vergonya dels nostres partits va continuar validant la mateixa com si res hagués passat.
Un episodi on la nostra classe política no va estar a l’alçada del moment. Simplement havien de seguir la llei aprovada per la mateixa cambra per majoria i arribar al final per començar a fer els primers passos i la gent al carrer defensant les nostres institucions. De fet un cop declares la independència, una de les conseqüències és que les lleis de l’Estat del qual ja has marxat evidentment no t’afecten i per tant el 155 o el 335 son paper mullat. Enlloc d’això van voler disfressar una rendició i traïció a la ciutadania d’heroïcitat, entregant la nostra institució i abandonant la representació atorgada pel poble. La història posarà cadascú al seu lloc però aquesta taca negre no s’esborrarà fàcilment.
La Declaració del no res.