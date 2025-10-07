LA DECADÈNCIA DE LA SOCIETAT
Veiem la notícia de que l’escriptor i col·laborador de Televisió Bob Pop es presentarà pels Comuns com a possible alcalde de Barcelona dient que vol retornar la ciutat a la gent i sobretot de la mà d’Ada Colau.
Aquest personatge, votant de Sumar habitualment i amb tot el suport a Ada Colau diu que voldria continuar el seu llegat. Madrileny de naixement però establert a Barcelona, vol conseguir la batllia i estar conjuntament amb l’exalcaldessa i vol fer els processos interns del partit per ser el candidat. Una ciutat on tot allò que no fos necessari no fos un negoci, sobre Colau diu que ha demostrat que es poden canviar les coses contraposant a l’actual i dient que ell no hi te res a perdre perquè no viu de la política, però ha reflexionat que potser no podria seguir amb la seva feina actual i que si no ho aconseguís de que viuria i ho veuria compatible. El seu nom es va fer popular fa 2 anys amb el programa a TV3 Bob in Translation on aprenia a parlar català desprès d’anys a la ciutat conversant amb diferents convidats. De fet part de l’audiència recriminava que feia decades que vivia a la capital catalana i encara no coneixia la llengua i que cobres per fer-ho d’alguna manera. Ell va respondre que feia 20 anys que residia a Catalunya i va denunciar ser classista relacionant això “d’aprendre català”.
Realment aquest individu ha demostrat una falta de respecte pel país total. Portar 20 anys amb residència a Catalunya i guanyant-se les garrofes i considerar classista l’exigència d’aprendre català demostra el seu tarannà catalanofòbic i la seva falta total d’empatia pel territori on viu i per la seva gent. No crec que si anes a viure a Anglaterra per exemple trobes classita aprendre anglès, o si algú anes a viure a Madrid consideres classista aprendre castellà. Com sempre amb aquests personatges tot es normal excepte a Catalunya i fer d’això una espècie de xou com va fer en el seu programa televisiu em sembla ofensiu.
Respecte el seu retorn de la ciutat a la gent i els canvis de Colau, que hauria d’explicar quins son, ja que no elt tenim en ment ja que no hi son i simplement va ser una persona més contaminada pel sistema. Si aquesta farsa dels Comuns ha de recorrer a personatges com aquest ja queda tot dit. Si el seu tarannà amb la llengua del lloc on viu ho aplica a tots els temes ja demostra els valors que ens vol vendre. La gent te uns drets i uns deures i forma una societat amb una identitat comuna que ell sembla no vol respectar, ho vol fer a la seva conveniència, això si que es classisme.
La decadència de la societat.