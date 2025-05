LA CULTURA NO IMPORTA

Sense categoria

La sentència del Tribunal Suprem dient que Catalunya ha de retornar les obres del Monestir de Sixena ara conservades al MNAC de Barcelona i en contra de tots els experts que alerten del greu perill que representa per les mateixes dona idea que la simple catalanofòbia passa per damunt de qualsevol cosa.

De fet estariem davant la segona part del 2017 al Museu de Lleida i el pleit del Govern d’Aragó per endur-se unes peces que finalment la Guardia Civil va donar aquella imatge de dominació i humiliació per Catalunya. Ara la sentència obliga a retornar unes peces que van ser rescatades dels incendis al Monestir de Sixena durant la Guerra Cívil i on un grup d’experts de Barcelona van poder separar de les parets i posar en unes teles que posteriorment van ser restaurades i exposades en les millors condicions al MNAC fins ara amb un contracte amb les monjes del mateix monestir de cessió indefinida i un pagament en el seu dia. Ara el Tribunal diu que aquest contracte no te validesa i que s’han de retornar. Com deia, ja ho van fer amb el Museu de Lleida i ningú sap en quin estat es troben i ara amb un altra decisió que nomes s’explica pel desig d’odi a Catalunya es demana el retorn d’aquestes pintures de l’art romànic, i curiosament sense cap referència tècnica de com executar-ho, ja que segons els experts les posaria en un greu perill de destrucció definitiva i apart veient que el Monestir no te les condicions adequades per la seva fràgil conservació.

El Govern de la Generalitat simplement ha demanat prudència i sembla tampoc lluitarà per evitar una sentència injusta molt celebrada per l’àntic president d’Aragò Javier Lamban, un tanoca de manual amb l’odi a Catalunya com a guia i que tant li fa si les obres estan millor o pitjor, nomes l’importa expoliar-les de Catalunya per exhibir com un trofeu de caça.

Realment molt trist tot plegat i que nomes ratifica el que ja sabem la lluita de l’Estat contra Catalunya en tots els fronts i sense importar les conseqüències, en aquest cas la possible destrucció d’aquest llegat cultural encara conservat. Un Tribunal que no menciona res de la part tècnica, i un Govern de la Generalitat que nomes mostra la seva submissió sense matisos, sent còmplice d’aquesta barbaritat.

De fet, en un Estat de dret les decisions dels Tribunals s’haurien d’acatar, però la societat ha de gaudir de la potestat de no fer-ho si son tant injustes com aquestes i per tant evitar la barra lliure dels Tribunals per motius ideològics com veiem repetidament. No és agradable però caldria veure la Guardia Civil tornant a entrar al Museu i de pas que cap tècnic col·labori a la seva extracció del museu perquè tot el món vegi la bogeria espanyola on la cultura no importa davant l’odi.