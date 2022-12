LA CORRUPCIÓ D’UN ESTAT

La petició del PP per impedir la reforma del poder judicial i la decisió del TC de convocar un ple per estudiar el tema, torna a posar de manifest si es que calia, que Espanya les seves estructures de poder, ni tenen separació, ni son democràtiques.

Un cop més veiem com decisions del poder polític legitimes son desvirtuades pel poder judicial abans que siguin una realitat. En un sistema normal si la cambra de representants és precisament això, hauria de poder debatre i votar en plena llibertat. Posteriorment si un partit creu que s’ha superat les lleis hauria de poder presentar protesta als interprets de la llei o sistema judicial. De fet recordo molt bé, quan fa no massa anys tots els mitjans i partits espanyols volien avortar les lleis o resolucions del Parlament Català fins hi tot abans de ser votades en el mateix, fins hi tot nomes el seu debat havia de ser avortat i per aquest motiu la Mesa del Parlament va ser criminalitzada, ara molts dels mateixos es queixen del contrari, es el que te quan es deixa creixer un monstre.

No es normal, que els organs judicials siguin escollits pel poder dels partits en cada moment i proposats pels mateixos en funció de les seves necessitats, ja escoltem la divisió entre conservadors i progressistes, una paraula aquesta darrera que fa riure per no plorar, ja que quan es tracta de Catalunya tots son exactament iguals. La realitat es que no hi ha separació de poders i amb el procés català ha sortit a la llum com mai. La situació de caducitat d’alguns membres dels poders judicials per no posar-se dacord els dos partits espanyols amb el seu relleu denota una situació kafkiana i molt allunyada de qualsevol democràcia normal. De fet i com el sistema en general si no fos una actualització feta pel mateix poder que hi havia en el franquisme, hauria d’existir un organisme independent a l’estil per exemple del Regne Unit on no existeix un govern del poder judicial com a tal, sinó aquest organisme de nomenaments judicials per mérits dels candidats i els seus membres es nomenen per concurs obert entre jutges, advocats i càrrecs vinculats i tot per mantenir la independència judicial.

Ara aquest sistema espanyol corrupte i hereu de la Dictadura pot explotar a les mans de Pedro Sanchez que no oblidem es una peça més d’aquesta farsa democràtica i una vergonya dins la Unió Europea que amb les seves corruptel·les mira cap un altre costat i vola segons els interessos i per damunt de la societat.