En una entrevista a la Delegada del Govern espanyol Maria Eugènia Gay ens diu que a Catalunya es torna a percebre convivència. Crec que confon la convivència amb la rendició que seria una cosa molt diferent.

Diu que els indults han contribuït a la cohesió i pau social, i que ara ens trobem en un altre moment. Ha passat un moment complex i gràcies al diàleg la situació es més flexible amb una baixada de la tensió social. Lloa la mesura dels indults que permetrà arribar a acords a la Taula de diàleg que es la opció real. Pel que fa l’acord de la llengua catalana dels quatre grups al Parlament el troba una decisió molt encertada que va en la línia de la sentència del TSJC.

Ella va donar suport al 155 i ho justifica com inevitable davant una deriva incontrolable, lloant la justícia per posar al seu lloc les regles democràtiques.

Aquest personatge parla de millora de la convivència, sense explicar la repressió espanyola, la rendició catalana i la por en les nostres institucions per la imposició com a forma de l’Estat, això ella en diu convivència. Parla del diàleg, quan es inexistent, ja que una part te el poder i marca les regles amb la imposició i la violència judicial com armes i l’altre obeeix sense cap tipus de resposta, no crec sigui el millor diàleg. Lloa l’acord de vergonya de la llengua catalana, de fet es lògic, aquest acord valida el nou cop a la llengua catalana, dona entrada al castellà com a llengua vehicular i fa que els nouvinguts ja no tinguin que anar a l’aula d’acollida amb un plus de català com element clau. Un personatge entusiasta del cop d’Estat del 155 i el que qualifica de deriva incontrolable es el dret a decidir d’una societat pacífica i democràtica, tot una idea que denota el nivell democràtic del personatge.

Aquest nivell que evidentmey no superaria cas standar democràtic normal, el rebla lloant la justíca que posa al seu lloc les regles democràtiques, deu voler dir les regles del sistema, de la imposició i del menysteniment als ciutadans.

Aquesta es el no Millo, i com podem veure el nivell es el mateix o pitjor. Si això i sumem la col·laboració del nostre Govern i partits amb aquesta deriva antidemocràtica, allunyant-se també de la gent, ja tenim tot un cocktail explosiu que es de tot, menys democràtic.

És la convivència de Gay.