LA CONSELLERA I LA CANYA DE PESCAR
La Consellera Parlon ha estat citada pel jutjat per la demanda de l’activista de Montserrat i les seves mentides mal intencionades.
El soci de l’ANC Albert Forcades vol que es retrati de les afirmacions on assegurava que el mateix va atemptar contra un agent dels Mossos d’Esquadra en la manifestació contra la visita del Borbó a Montserrat el juny de 2023. Si no ho fa hi haurà una demanda per calumnies.
Parlon ho ha assegurat dues vegades en seu parlamentària i demanant una sanció. Un jutge a Manresa va arxivar la causa ja que no tenia cap voluntat de causar dany a l’agent. De fet Trapero va assegurar que duia una porra extensible quan en realitat duia una canya de pescar amb una estelada, això malgrat que en l’atestat policial deia ben clar que era una canya i que el toc amb l’agent va ser accidental.
Tot molt surrealista i on ha quedat clar la intencionalitat de Parlon i Trapero per inculpar l’activista, desacreditar l’independentisme i fer-lo passar per violent i tergiversar els fets que com el mateix atestat policial i posteriorment el jutjat son molt clars i res a veure amb la seva versió de vergonya i interessada.
Ara veurem si la consellera rectifica. Crec que aquestes actituds miserables mereixerien alguna cosa més que una sanció i la democràcia no hauria de permetre que dos mentiders com aquests continuin als seus càrrecs com si res i una persona innocent sinò pot demostrar els fets vertaders patiria unes conseqüències per una gran mentida.
Un cop més veiem com i a pesar de que els mateixos informes els desmenteixen, el relat interessat es la seva norma. La manera com Trapero va fer el ridícul en seu parlamentària amb un informe policial que els desmentia i sense reconèixer la seva errada interessada l’hauria de portar a un cessament definitiu igual que la Consellera que no te cap dret a jugar amb la vida de la gent pels seus interessos de partit, una gent a la qual teoricament representen i es deuen com a servidors públics.
La Consellera i la canya de pescar.