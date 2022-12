LA COMÈDIA ACABA

Desprès del discurs de Nadal del President Català on parlava del proper objectiu a tractar a la Taula de diàleg en forma de referèndum i on parlava de les bondats de la mateixa ja ha arribat la resposta per part espanyol.

La Moncloa dona per fet que la Taula prevista en poc temps no tindrà lloc. De fet consideren que amb la reforma del Codi Penal per la sedició i la malversació el diàleg ja s’ha consumat i per tant no te sentit seguir amb la Taula. Cal dir que el proper any es electoral i el PSOE sap que aquest tema ha de quedar soterrat i per tant Sanchez ja ens va dir que el procés s’havia acabat, i donen per tancat el tema del Referèndum ja que no hi cap a la Constitució. Per altra banda la part catalana ja va signar que no sortiria dels límits de la Constitució i per tant qualsevol tema autonòmic ja te les seves comissions per tractar-los.

Una gerra d’aigua freda per Esquerra i el Govern català que feien d’aquesta Taula la seva paranoia bàsica per entretenir la societat catalana i de pas allunyar tota resta de l’1 d’octubre marejant la perdiu indefinidament amb un diàleg que mai ha existit, ja que una part te el poder i l’altre no te absolutament res. Aquest fake de la reforma del Codi penal pensat per afavorir uns quants però deixar al peu dels lleons a molts dels repressaliats era el seu trumfo i ara pensaven passar a la pantalla repetida del referèndum, que espero ja no s’atreveixin a tornar esmentar encara que sigui per un mínim respecte a la societat catalana.

El Govern de Pedro Sanchez te raó, ja han parlat del que podien parlar, han aconseguit el suport republicà a canvi de res tangible i més enllà ja no hi ha res. Evidentment el referèndum com han dit sempre no hi cap a la Constitució i mai serà pactat, per tant els assumptes d’un Govern autonòmic com el català es poden tractar als diferent forums creats per debatre assumptes entre el Govern central i les autonomies espanyoles, ni més ni menys.

Esperem sigui el final de la comèdia i deixi despullat aquest gran engany per la part catalana. Toca que la societat demostri la seva maduresa i doni o tregui raons. El vot tindrà la resposta i per vergonya aliena espero per fí la comèdia s’acabi.