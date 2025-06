LA COLONITZACIÓ

Sense categoria

Avui és celebra a Barcelona la Conferència de Presidents autonòmics amb la darrera polèmica sobre les declaracions d’Ayuso sobre parlar en català a la mateixa i la petició de seny del President català.

El secretari general de Junts, Jordi Turull ens ofereix unes declaracions sobre el tema i considera una errada la celebració a Barcelona acusant Illa de desnacionalitzar Catalunya, en la línia persistent del seu Govern d’aigualir la nació i fer-se perdonar per Espanya. Respecte els Populars els acusa d’actitud colonitzadora i els diu que no cal que vinguin. Acusa al President català d’actuar com a majordom del PSOE i no marcar cap perfil propi davant els greuges que patim. Defensa negociar amb l’Estat de forma bilateral i no a la conferència de Presidents on hi ha batalles que Catalunya no hi ha de ser.

Realment l’actitud de Junts i en aquest cas Jordi Turull és d’un cinisme d’alta dosi. La Conferència autonòmica a Barcelona és una consecuència normal de ser una autonòmia. Si el 2017 haguessin culminat el procès com Estat independent evidentment no hi seria. Renunciant a la mateixa, no se que esperaven. El President Illa representa el PSOE a Catalunya i per tant el seu objectiu mai dissimulat és aigualir la nació, també seria normal i parlant de fer-se perdonar. Entregar-se en el judici de la vergonya davant Marchena com si fossin delincuents i demanant clemencia, això si que seria fer-se perdonar per Espanya. Presentar-se a unes eleccions organitzades pel 155 com si tal cosa també aniria en aquesta línia, i participar a la vida política espanyola a Madrid i arreu de bracet del repressor o negociant contrapartides que com hem vist simplement son fum com el català a Europa, el traspàs d’inmigració per posar dos exemples tambè seria fer-se perdonar.

Reblant el clau demanar un tracte i negociació bilateral i renegar de la Conferència conjunta, sap que això nomes passarà quan siguem un Estat en igualtat de condicions, per cert el que van renunciar ara ja fa prop de 8 anys, mentrestant som una comunitat més i per tant amb negociació conjunta amb la resta com seria el normal. Allò de no es pot repicar i anar a la processó com diu la dita. No es pot pretendre renunciar a ser un Estat, ser una comunitat autonoma i demanar tracte d’Estat. Prou d’enganyar a la societat catalana que no s’ho mereix.

La colonització és una conseqüència dels nostres actes, no podiem esperar res més.