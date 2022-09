LA COALICIÓ DEL NO RES

Avui comença el Debat de Política General on diuen que el President Aragonés portarà una proposta amplia per l’autodeterminació, diuren que per arribar a aquell sector sobiranista que no es independentista, per la seva part Junts diu que presentarà propostes per facilitar la desconnexió en diferents departaments.

Cal dir que tornar al dret a decidir desprès d’haver passat pantalla, quan l’objectiu ha estat la independència, quan ja fa 5 anys vam celebrar un referèndum, quan hi va haver una proclamació fallida, quan es van fer lleis encarades a la independència, es simplement un nou engany intolerable. Torna al 2014 evidentment forma part d’aquesta estratègia de desmobilització i oblit de la fita marcada per part del seu partit. Tornar a jugar amb les paraules no serveix de res. La qüestió era independència si o no, tant senzill com això, el dret a decidir ja va incorporat a una democràcia i el sobiranista que no es independentista es directament una presa de pel, un Estat no pot ser mig estat o fer mitja independència, o ser sense ser-ho. Per tant es com el terme catalanista, que no vol dir res i es buit de contingut nomes per confondre la gent. Per tant entenc que ara no toca retrocedir 8 anys enrere, sinó precisament aplicar el resultat de fa 5 anys encara per resoldre.

Per la seva part Junts diu que portarà propostes per la desconnexió, com si això fos el fill que compra un pis i marxa de casa dels pares. Prou d’enganyar a la gent, fa 5 anys la independència ja era a punt, no es poden anar fent mesures per una hipotètica desconnexiò com si fos treure un endoll del lloc. Un altre engany, qualsevol mesura que l’Estat que controla l’acció del Parlament des de l’aplicació del 155 i amb la col·laboració total dels nostres partits per cert serà impugnada i anul·lada, per tant no cal marejar més la perdiu.

De fet si el soci d’Esquerra diu que no van en direcció a la independència, ningú es creu que ara s’adonin d’aquest fet quan van signar un pacte de Govern i que seria senzill de trencar, sortint del Govern, cosa que ja es veu que no faran i per tant perden tota la credibilitat.

En definitiva, nomes amb un canvi de rumb, deixant altre cop els partits al calaix en benefici de l’objectiu i de la mà de les entitats i societat aplicar un resultat pendent i un pla per defensar-lo amb confrontació amb l’Estat, seria un pla veridic, la resta es la coalició del no res.