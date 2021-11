La civilització i la mediocritat.

Aquest cap de setmana tenim dos exemples, de la civilització on la societat es l’eix central i pren les decisions amb els Governs com a corretja de transmissió per fer efectiu aquestes decisions com es Suïssa i per altra banda un Estat espanyol on la societat es una nosa a evitar i on representants xenòfobs segueixen com tants i tants anys abocant el seu racisme i ineptitud per la seva boca quan es tracta de la llengua.

Efectivament, Suïssa ha votat en referèndum si s’imposava el passaport covid, en un estat amb un 65% de vacunats, i el 61% de participants ha votat favorablement, cosa que farà que el Govern apliqui aquesta obligatorietat. Evidentment, no es el primer referèndum que han fet aquest any i ja han decidit per exemple sobre la llei climatica. Un sistema normal en una societat normal. A l’altre costat una Espanya que ja veiem com reacciona amb els referèndums amb frases dels nostres representants com que “els referèndums no son bons, ja que divideixen”, o representants mediocres que diuen sense vergonya que segons quins temes la societat no els pot decidir. Si això hi sumem autèntics mediocres com Pablo Casado que torna a questionar perquè un metge que bé a Catalunya ha de saber el català i en canvi un metge català pot exercir a Leon, defensant la llengua vehicular del castellà com objectiu obligatori.

Son dos models, un respectuos amb la societat, tractada com adulta i que porta les regnes del seu futur, on el seus representants la majoria de cops son els executors de les decisions col·lectives d’aquells que representen, com seria la normalitat democràtica. La societat en el centre i les eines per executar les decisions en forma de representants, tots clarificats en el seu paper i amb una consigna clara, la majoria guanya i la minoria accepta el resultat com no pot ser d’altra manera.

Espanya, com deia, els representants o classe política han confós les seves atribucions i s’han separat de la societat que els ha escollit formant un nucli que pren les seves decisions deixant de banda precisament el poble que els ha escollit. Ataquen els referèndums amb arguments ridículs com que divideixen o tractant com autèntics analfabets la població que sembla te nivell per escollir els seus llocs i forma de vida, però no per prendre decisions de país i no de partit. Alhora això provoca autèntics estúpids com Casado encara intentant imposar la seva llengua per damunt de tot i intentant deixar la resta de llengues en res, a ser possible desaparegudes i anorreades de totes les esferes, en una clara mostra de feixisme autoritari que ja fa massa temps que dura.

La civilització i la mediocritat.