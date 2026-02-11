LA CAVERNA DE NEGREIRA
Des de fa més de 3 anys l’anomenat Cas Negreira es la idea recurrent i miserable del Madrid i tota la seva cort de periodistes i mitjans per tapar les seves vergonyes, justificar les derrotes i intentar esborrar etapes glorioses del Barça que ningú ha discutit mai.
A l’aparell de propaganda de Tv Madrid, premsa afí i periodistes del cercle del club hi ha una paraula “Negreira” que van utilitzant cada dos per tres per com deia tapar les errades pròpies i de pas intentar el desprestigi d’un club com el Barça amb tota la mala fe i intencionalitat. El que ells assimilen a pagar arbitres que van influir en els resultats, repetint un cop i un altra curiosament sense cap prova més enllà dels pagaments que evidentment existeixen però no per aquests fins.
Fa pocs dies Gerard Lopez, exentrenador del Barça B deia en una entrevista que va rebre informes superútils del fill de Negreira, i es referien a un simple assessorament tècnic per preparar els partits. De fet altres entrenadors passats van confessar no haver rebut aquests informes, però Ernesto Valverde va comentar que el seu actual èquip, Ath. Bilbao també utilitza informes d’aquest tipus. De fet reforcen aquesta idea sempre expressada pel club que existeixen els pagaments, que potser de cara al relat i com imatge no son la millor opció, però que de cap manera han servit per alterar cap resultat i de fet desprès de 3 anys no han pogut trobar cap acte motiu de delicte, ja que simplement no existeix. Les imatges dels partits de tota aquesta època son damunt la taula i evidentment no hi ha cap tracte de favor, curiosament al contrari que les de l’èquip més acusador on cada temporada trobariem autèntics robatoris esportius que de fet son la seva senyal d’identitat des del seu naixement i el seu apadrinament amb el Dictador Franco al capdavant i que han seguit fins els nostres dies.
Escàndols arbitrals, un rere l’altre que crec no passen en cap Estat normal més i que ara amb un altre tomb al seu cinisme insisteixen en un cas que no te cas i que de fet la justícia no ha trobat ja que simplement nomes viu en el relat tendenciós de Florentino Perez per tapar la seva mala gestió al capdavant del club i que ha vist com amb totes les estrelles milionaries en el seu èquip ha caigut davant jugadors de 18 anys procedents del mateix club i que porta a una humiliació històrica.
El Barça ha trencat ponts amb aquest club i mai més ha de ser al seu costat en cap iniciativa.
La caverna de Negreira.