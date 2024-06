LA CATALUNYA SINGULAR

Sense categoria

El finançament singular ofert pel Govern espanyol a canvi de la investidura d’Illa per part d’Esquerra fa vergonya aliena i continua aquesta disbauxa dels partits independentistes i aquesta burla a la ciutadania sense fí.

Nomes va faltar que la Ministra Montero digués que els catalans mereixien un tracte especial en matèria de finançament per veure tota la caverna dient de tot com sempre, inclosos dins el mateix PSOE amb la cantarella de sempre que tots els espanyol son iguals, no pot haver-hi privilegis i no es pot pagar la festa independentista per part de tots entre d’altres arguments cavernaris. De fet el President Sanchez sembla que ho lligui al vot d’Esquerra a Illa com a President català en una nova mostra del seu tarannà.

Aquesta proposta a l’aire ja ens la coneixem, ja que en situacions de necessitat de vots, ja em tingut finançaments singulars que al final nomes eren fum. Recordo el cop de porta al President Mas al pacte fiscal i la quantitat de vegades demanada i rebutjada de la mateixa manera. Recordem que l’espoli fiscal va començar el minut zero i segueix inalterable. Actualment Catalunya és la tercera que més aporta i la tretzena en rebre. Uns 20 mil milions d’espoli que van i no tornen i que les mateixes balances fiscals quan han volgut publicar-les des d’Espanya han ratificat. Una sagnia insostenible i que perjudica greument tot el territori i un menysteniment a tota la societat catalana. Caldria dir a la caverna de que si som iguals, volem ser tant iguals com Extremadura o Castella per posar un exemple, efectivament acabar amb els privilegis de la majoria de comunitats respecte a Catalunya. La festa de la que parlen, és la que paguem tots els catalans pel fet de ser-ho i així any rera any.

Que Sanchez ho lligui a la investidura, és molt cínic, apart de no creïble i per tant aquesta aspiració dels partits independentistes hauria de ser una pantalla passada, que jo sàpiga el 2017 vam anar a votar per la independència i no per un nou finançament. Caldria una mica de respecte a la societat catalana.

Catalunya com s’ha demostrat mai sortirà del règim comú del finançament, i dins d’aquest patirà una sagnia o espoli que redueix el seu desenvolupament i perjudica greument la seva gent. Per tant tornar a parlar d’aquest caramel és ofensiu i una mentida més que nomes pot portar a augmentar l’abstenció independentista les properes eleccions.

Els nostres partits han creat la Catalunya singular.