El Govern de la Catalunya sencera, aquesta es la darrera presa de pel que ens aboca el nostre Govern, justament un dia com avui que te molt de significatiu.

Avui dia 12 d’octubre, dia de la Hispanitat ens diuen des d’Espanya, el descobriment d’Amèrica i la colonització per part espanyola en format genocidi de les terres americanes, curiosament unes terres que totes d’una manera o altra han marxat d’aquest imperi de sang i destrucció, res a veure amb les colònies per exemple de l’Imperi Britànic. Crec que es una dada significativa, de fet dins aquestes conquestes a sang i fetge es troba el territori de Catalunya des de fa més de 300 anys, una dada que també des de les el·lits no semblen voler recordar.

Un dia abans amb la presentació d’aquest Govern autonòmic de la renúncia als anhels votats per la societat catalana per majoria fa 5 anys i amb l’aspiració de formar la formula de la Convergència del President Pujol, però amb unes diferències ben clares, primer que el context evidentment no es el mateix. Al 78 tot estava per fer i per tant qualsevol guany era sumar i afegir al poc poder que les nostres institucions refetes tenien, tampoc hi havia un clam ni majoria favorable a la independència com si hi es ara. Per tant voler repetir una fòrmula amb l’únic objectiu de ser hegemònic amb el poder sense aspirar a res més que dissimular o intentar fer-ho la submissió total a l’Estat, la falta de poder real, ja buidat en aquests darrers anys amb la frase de governar per la Catalunya sencera es d’un cinisme que espero la societat catalana no permeti i castigui contundentment.

Sembla que ens vulguin dir que els Governs anteriors no governaven per tota Catalunya, es comprar aquell relat que nomes passa si el Govern es independentista, que nomes governen pels seus, cosa que curiosament no passa quan l’objectiu es validar aquesta autonòmia del règim. Ara no hi ha dubte ens trobem a la segona opció.

Dir que es governa per la Catalunya sencera es tant com dir en una campanya electoral que es faran polítiques per millorar la vida de la gent, unes obvietats que no son patrimoni de ningú, ja que teoricament tots els partits les porten incorporades.

Es aquella grisor actual, ara barrejada amb cinisme per intentar dissimular la renúncia a fer alló pel que la gent t’ha escollit i que per tant requereix donar la paraula a la gent altra cop, a tota la societat, a la Catalunya sencera.