LA CATALANOFOBIA DINS A CASA
En la darrera entrega del CEO i en referència a la discriminació per llengua a casa nostra. Una quarta part dels enquestats opinen que no pot fer servir el català sempre que ho desitgen. Una dada que em sembla extremadament preocupant.
A l’àmbit sanitari es produeixen la majoria de queixes, i un de cada quatre catalans creu que no pot fer servir el català per parlar amb el metge, cosa que també passa a la restauració i on l aqusta majoria creu que han de saber les dues llengües. De fet col·lectius de metges han intentat posar remei incentivant als professionals que no parlen o entenen el català ho facin. De moment el canvi al castellà és el pa de cada dia. Les xifres on 24% a la sanitat, 26% en els comerços i 28% en bars i restaurants, prop del 90% estan dacord en que puguin atendre en les dues llengües. Plataforma per la llengua ja ha denunciat molts casos darrerament i demana a l’administració que exigeixi complir la llei simplement.
Una situació preocupant i humiliant per la nostra llengua amb la permisivitat dels nostres partits i institucions a la nostra propia casa. Semblaria de lògica total que a Catalunya el català no et pugui donar cap problema i que els serveis siguin sanitaris, comercials o de restauració per posar els exemples més freqüents no es plantegessin res més que saber l’idioma propi del lloc i poder atendre amb ell sense problemes independentment que ho facin també en altres. Suposo que aquesta lògica l’aplicarien a qualsevol racó del planeta i nosaltres mateixos ens l’aplicarien si fos a l’inreves, però a Catalunya som una excepció. Sobretot en l’àmbit sanitàri on molts cops l’angoixa per un tractament o una malaltia no es suficient, que hi afegim el no poder atendre en la nostra llengua i zona de confort. Com pot ser que per exercir entre nosaltres no sigui obligatori la nostra llengua. El mateix li podriem dir en un comerç o en qualsevol lloc de restauració on la discriminació és constant.
El més trist es el paperot de les nostres institucions i dels nostres partits que no son capaços de fer una cosa tant obvia com fer complir la llei de consum i exigir la nostra llengua,ja hem vist que la nostra llengua els importa entre poc i gens, però la llei ja aprovada no pot ser paper mullat simplement per la seva dessidia i poc interés per la nostra llengua.
La catalanofobia dins a casa.