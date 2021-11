Recordo quan es va crear Podemos a l’Estat espanyol, es deia que bevia de les fonts del 15 M, i que havia arribat per lluitar contra la casta que tenia segrestada les institucions i les estructures post franquistes de l’Estat.

Avui tenim un nou exemple, que ells formen part de la Casta, i que aquesta pretesa Esquerra progressista i de mirada amplia que sempre ens vol atemorir amb que l’alternativa es la dreta rància o l’extrema dreta, ha quedat un cop més retratada demostrant que tots defensen la mateixa causa amb diferents colors, però la mateixa estructura.

La renovació pactada per socialistes i populars ha fet que per part del PSOE i Podemos es critiques alguns dels nomenaments dels Populars que no passarien el cotó democràtic en cap Estat normal i amb una democràcia consolidada, i a l’Estat espanyol formaran part de Tribunal Constitucional, el més alt i que interpreta la Constitució. Un canvi de cares però la mateixa pudor de naftalina franquista en una institució totalment deslegitimada i que ningú hauria de reconeixer per higiene democràtica. Igual que la resta de Tribunals, les estructures es mantenen en el passat i amb la mateixa finalitat. Ho vam veure amb l’Estatut, amb el judici dels presos catalans i en molts altres casos que denoten la seva inoperància total.

Avui aquells que es diuen progres, excepte alguna excepció,han validat seguir exactament igual, i han deixat passar l’oportunitat d’avançar cap a la democràcia de les institucions. Noms com Espejel, la mateixa del cas dels nois d’Altsasu, de la seva manipulació al cas Gurtel, un escàndol amb majúscules o Arnaldo vinculat a la FAES i acusat de corrupció per la seva influència amb el seu despatx d’advocats i amb delictes prescrits que en qualsevol Estat haguessin acabat a la presó.

Uns noms que no fan res més que seguir el camí del franquisme el d’un Estat corrupte tant pels noms mateixos, com per la forma de triar-los. Ara PSOE, PP i Podemos en son igual de culpables sense excepció, aquesta es l’alternativa que parlen.

Per últim el trist paper dels partits catalans posant les mans al cap per aquest escàndol democràtic, quan ells ajuden a validar-lo amb la seva presència i col·laboració en les cambres espanyoles en un exercici de cinisme d’alta volada.

En definitiva, i com deien tots son Casta.