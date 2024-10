La campanya de la vergonya.

Sense categoria

Una campanya patrocinada pel sindicat USTEC, amb el suport d’altres sindicats com UGT, CCOO, IAC o Intersindical adreçada als professors i centres pretén portar la seva ideològia amb els dimarts per Palestina, al més pur estil adoctrinador.

Una campanya pro-palestina per adoctrinar als nostres infants, amb l’argument del genocidi d’Israels a Palestina i Gaza sense tenir en compte la neutralitat de les escoles i les opinions de les famílies dels centres per res. Consisteix en la venda de samarretes amb motius pro-palestins i anima als docent a portar la samarreta de la causa posada trencant així la neutralitat desitjada. Pretenen ajudar a crear actes com xerrades i comitès de solidaritat amb la causa.

Una vergonya en majúscules que pretenen traslladar tot aquest moviment, bàsicament de l’esquerra amb un posicionament clar favorable a Palestina i deixants Israel com l’eix de tots els mals per adoctrinar a la societat via xarxes,mitjans, partits i altres creant una corrent d’hipocresia com la que tenim.

Aquests sindicats no sembla els importes gaire els fets del 2017 a Catalunya, mai van proposar una cosa semblant davant la violència de l’Estat espanyol, tampoc per les repetides resolucions judicials contra la llengua catalana i l’immersió lingüística, com tampoc els ha preocupat altres causes al món com la guerra d’Ucraïna, el genocidi a Somalia i a moltes parts del planeta que passen sense pena ni gloria.

Realment els fets que han passat a Gaza el darrer any mereixen la nostra solidaritat amb el poble, victimes com sempre en totes les causes bel·liques del món. Dit això aquesta campanya em sembla d’un cinisme i una intencionalitat ideològica d’aquests sindicats que no poden pretendre fer seva a tots els nostres infants i docents. Com deia no els han preocupat tant altres causes, com la nostra, molt més propera i al nostre voltant, aquesta no s’han atrevit ha estar al costat del poble, però amb Palestina que no falti, obviant apart les mateixes morts israelianes per part dels grups terroristes palestins i les dels conflictes que hi ha pel món malauradament.

Crec que aquesta mena d’imposició ideològica ès senzillament una vergonya i que trenca tots els límits de l’ètica més elemental i dels valors que volem pels nostres fills i el seu dret a pensar lliurement i sense normalitats coercitives com pretenen aquests sindicats.

El sistema cada cop controlant més les opinions i dirigint el pensament cap al seu interés amb totes les eines de que disposa, en aquest cas els sindicats.

La campanya de la vergonya.