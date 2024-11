La C sense context.

Sense categoria

La C del PSC evidentment és més una casualitat que altra cosa, no significa res. Sense que sigui cap novetat, la nostra llengua, caràcteristica essèncial de la nostra identitat no els importa en absolut.

Efectivament, han votat en contra d’alguns punts d’una moció de Junts, com que les intervencions del Govern als Països Catalans siguin sempre en català, cal dir que els Comuns s’han abstingut demostrant que nomes els importa ser la crossa socialista. De fet el president català ha estat criticat per referir-se en castellà a la solidaritat pels afectats per la DANA, menystenint un cop més la llengua diuen que per bona educació i ho ha contraposat al discurs a la Pilota d’Or d’Aitana Bonmati que li ha provocat una onada catalanòfoba cosa que no han defensat. Alhora han rebutjat prendre mesures després de l’informe del Consell d’Europa sobre el 25% a les aules de castellà. Han aprovat però incrementar els recursos del Consorci de Normalització Lingüística per multiplicar les opcions d’aprenentatge del català.

Res que sorprengui, de fet els nostres partits teoricament independentistes tampoc s’han caracteritzat per la defensa de la nostra llengua i tampoc ho podiem esperar d’una partit estrictament d’obediència espanyola com el PSC. De totes maneres parlar de bona educació no utilitzar la llengua pròpia del país i comú als Països Catalans en benefici d’un altra, sembla molt miserable i esperpèntic, a no ser que vulgui acabar amb aquesta. No defensar una catalana que obté un premi en aquest cas al món de l’esport i que amb normalitat va utilitzar la nostra llengua, es posar-se al costat d’aquets miserables que van abocar el seu odi irracional contra Catalunya, i encara més, no escoltar al Consell d’Europa sobre el percentatge a les aules d’imposició del castellà, és directament un insult a la nostra cultura i identitat.

De totes maneres, la curiositat és abocar més recursos al Consorci per fer cursos, quan saben que una llengua no és protegeix així, ja que per molts cursos que es facin, una llengua necessita parlants habituals i normalització en el seu us, començant per les nostres institucions, que menys.

Realment el problema de la nostra llengua davant l’atac d’Espanya constant i el seu odi, nomes es pot defensar aquí a Catalunya, i ni abans els partits independentistes que han acotat al cap davant cada mesura des de Madrid i ara la sucursal del PSOE a Catalunya que evidentment tampoc en te cap interés. Nomes queda la ciutadania i la seva militància per salvar-la. Una vergonya que hem de viure.

La C sense context.