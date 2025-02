La C del PSC ha caigut fa temps.

Sense categoria

El Psc partit del Govern de la Generalitat i de moltes institucions catalanes no ha pres mesures encara contra el seu primer tinent de batlle de Rubí que ha qüestionat obertament la unitat de la llengua catalana.

Efectivament, apart d’un breu missatge del Conseller, res de res. El personatge es diu Víctor García i en el ple municipal va negar la unitat de la llengua i va acusar una regidora d’AUP de tenir una visió protoimperialista. Cal dir que García es llicenciat en filologia hispànica, i es va permetre d’assegurar que el català, el valencià i el mallorquì no són la mateixa llengua i tenen diferències molt grans. El context era una moció que demanava l’adhesió de l’ajuntament com a soci protector de les escoles en català de la Catalunya nord de la Bressola i una aportació d’una quota anual de 1500 euros, per protegir la llengua en aquell territori. El Ple finalment va tombar la moció amb el vots contraris del mateix PSC, Comuns, PP i VOX. Es dona la causalitat que fa pocs dies els socialistes van donar suport a una declaració al Parlament a favor de la Bressola i que s’instava a la promoció de la llengua.

Aquesta C teoricament de Catalunya implicaria defensar una identitat com a poble que te una base amb la nostra llengua, i com veiem no és així, malauradament cal dir que els altres tampoc la tenen com a prioritat com hem vist amb la immersió lingüística i altres mesures que mai han estat controlades, o quan vam veure el posicionament en una hipotètica República Catalana on tots defensaven el castellà com a llengua oficial al mateix nivell. Una hipocresia que els permet votar a favor de la promoció de la llengua i la gran feina de les escoles Bressola a la Catalunya Nord al Parlament i en contra en un Ajuntament, per cert al costat de Populars i VOX, per tant seguint les teories escoltades suposo serien el mateix, o nomes val per un partit concret això Sr. Rufian.

Quan un càrrec públic defensa aquesta barbaritat la seva destitució ha de ser fulminant, no pot representar ningú. Seria com si un altre defenses que la Terra és plana. Son mentides que van més enllà d’errades puntuals i en el cas de la llengua un fet inqüestionable des de fa molts segles i una base del nostre poble que aquest personatge ha volgut barrejar amb qüestions polítiques o ideològiques que nomes busquen mostrar el seu odi per la llengua catalana.

La C del PSC ha caigut fa temps.