LA BURLA MACABRA SEGUEIX

Seguint la tònica de la llei d’amnistia, sabem que un altre botxí ha estat deixat sense cap càrrec i com a persona exemplar, curiosament un altre policia salvatge, que indirectament o directament va provocar la mort d’un ciutadà.

Efectivament aquest bretol amb pistola, donar una forta puntada de peu als testicles de l’Enric Sirent a Lleida, que va caure a terra amb una aturada cardiorespiratòria amb diagnóstic de mort súbita recuperada, apart de diferents policontusions, va ser intervingut quirurgicament amb 17 dies d’hospitalització i i 314 per rebre l’alta. Finalment va morir tres anys desprès.

Aquest salvatge amb porra i segons el tribunal encaixa de forma natural amb la llei ja que son accions policials per impedir el referèndum català i defensa de la legalitat i l’ordre constitucional. de res han servit les queixes de la defensa i la referència al Conveni Europeu dels Drets Humans i on el policia clarament te un tracte inhumà o degradant, sent abusiu amb persones que no estaven cometent cap delicte.

A dia d’avui molts més policies amnistiats que víctimes, i això ja vol dir molt. Aquest autèntic malparit surt indemne i a sobre com a funcionari públic tots paguem el seu sou perquè abusi d’aquesta manera de la gent que teoricament havia de protegir. Si un jutge espanyol va ser capaça de relacionar l’atac de cor accidental d’un usuari de l’aeroport de Barcelona amb les accions del Tsunàmi, ara veiem que en un cas on si que hi ha una relació total és ignorat per deixar lliure al botxí amb l’excusa de la legalitat i la Constitució que es veu està per sobre dels drets humans més elementals. Deu ser cosa de la democràcia plena espanyola que ja vam veure com es va comportar com una vulgar dictadura aquell dia i on els drets humans de la societat van quedar en res davant la bogeria ultra d’un Estat que va fer el que sap fer, la violència i la intimidació per resoldre un problema democràtic i on aquesta llei de fireta de moment ha servit per amnistiar molts més policies que afectats.

La burla macabra que alguns encara lloen com un pas per resoldre el conflicte, deu ser un pas però per confirmar el règim espanyol ancorat en el passat.