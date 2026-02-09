LA BURLA DE RUFIAN
Gabriel Rufian segueix insistint en un front comú d’esquerres a Espanya per aturar el que ell anomena feixisme. De fet el seu partit ja l’ha desautoritzat, però com el mateix tampoc recorda el seu principal objectiu com seria la independència catalana, tot plegat és una vergonya de grans dimensions.
Desprès dels resultats de l’Aragó on VOX ha experimentat una gran pujada i sumat amb els Populars formen una gran majoria amb un PSOE molt debilitat, el diputat a Madrid torna a insistir amb la seva idea de front d’esquerras per frenar l’auge de les dretes i creu que n’hi ha prou per estar 5 minuts al carrer i escoltar “Més cap i menys puresa”. Diu que que qui no vegi que cal fer una cosa o ho veu bé o ja li va bé i es pregunta de que servirà un Congrés amb 2,3 o 4 diputats si el ministre de l’interior serà Santiago Abascal que segurament et deixarà il·legalitzat.
De fet ja ha rebut respostes com la de EH Bildu que amb un molt bon criteri diu que ells nomes representen els Bascos i del seu partit que ha mostrat ser contrari amb aquest gran front però si ha expressat la seva preocupació pel feixisme i per la naturalitat i frescor dels seu representant.
Fa temps si es que ho ha estat mai, jo crec que no que Rufian va deixar de tenir com a prioritat Catalunya i particularment la independència, de fet com el seu partit. Aquest personatge que en ple procès va dir que estaria allà 18 mesos, no fa falta comentari, hem vist com la seva principal feina és ser crossa del PSOE del 155 sense res a canvi, implicat en una Espanya que res te a veure amb la resolució dels problemes de Catalunya, de fet Espanya és el principal problema com veiem aquests dies amb els trens. Com deia la seva dèria es la divisió ideològica de dreta a esquerres i concretament voldria una unitat de l’esquerra que com deia Bildu ja li ha contestat el que seria una obvietat un partit independentista es deu a la seva societat que representa i no a una ideològia concreta. De totes maneres els resultats d’Aragó son els que la gent ha volgut, és diu Democràcia i s’ha de respectar com sembla oblidar Rufian, potser la seva pregunta seria que ha fet la teorica Esquerra per ser abandonada pel vot de la gent i un aprofitat com ell que viu del tuit enginyós a les xarxes i que no representa a ningú que no sigui ell mateix es un gran exemple allunyant la gent i la seva confiança per un plat de llenties.
La burla del Rufian.