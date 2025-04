La burla de les Creus de Sant Jordi

Sense categoria

La Creu de Sant Jordi, és una distinció per persones i entitats que s’hagin destacat pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració de la seva personalitat o més generalment en el pla cívic i cultural.

Dit això, cada Govern intenta apart que siguin de la seva corda, però la burla macabra d’aquest any se suma a altres distincions vergonyoses que deixen aquest guardò com una farsa sense sentit. Efectivament la catalanòfoba actriu Loles Leon i l’espanyolisme mediàtic amb José Creuheras, President del Grup Planeta i Francisco Javier Moll, president de Prensa Ibèrica son exemple del que denunciava. Propietaris entre d’altres de La Razón o Antena 3 com tots sabem coneguts pels serveis prestats i defensa de Catalunya, un gran insult a la nostra identitat com a nació que ja no ens sorpren.

Loles Leon ja va ser candidata a la Medalla d’Or de la ciutat que l’Ajuntament li volia concedir però el Ple no ho va aprovar. Ara la Generalitat dominada pel PSC i al que no li cal cap votació pel mig li ha concedit. Ella va neixer a Catalunya i fa molts i molts anys resident a Madrid. De fet trobariem moltes actrius de la seva generació mereixedores del premi abans que ella. Ens ha deixat mostres de la defensa de la identitat quan a la pregunta del seu abandonament de Catalunya i el canvi a Madrid va dir que no tenia oportunitats, va sortir això de la normalització lingüística i aleshores va ser molt difícil. Segons fonts d’un critic de cinema que va treballar amb ella amb un anunci publicitari mai va dir una paraula en català amb ell, sempre en castellà, inclus en converses informals fora del rodatge, cosa molt estranya tractant-se de dos catalans. De fet el Govern ho ha justificat dient que era per la seva gran qualitat interpretativa i amplia experiència professional.

En resum una condecoració segons diuen per la seva tasca professional, cosa que res te a veure amb el sentit de les Creus de Sant Jordi. El que si que hi te a veure i com sabem va en direcció totalment contrària a la trajectòria de Leon que ha menyspreat totalment la nostra llengua, part fonamental de la nostra identitat que mai ha exercit ni ho pensa fer. Una vergonya amb majúscules i un greu descrèdit als guardons que ja no tenen cap sentit. Ara la catalanofòbia te premi.

La burla de les Creus de Sant Jordi