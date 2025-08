LA BROMA DE LA GESTIÓ DE L’IRPF

Sense categoria

Abans de començar les vacances d’estiu, veiem la darrera presa de pel sobre el finançament singular que ja ha passat a millor vida.

Ja sabiem que no seria gens singular i apliable a tothom, també que res a veure amb el concert basc i ara sabem que la gestió de l’IRPF pactada entre Esquerra i PSC pel 2026 tampoc serà. De moment a partir del 2028 o més endavant, evidentment deixant en res l’acord i la votació de la militància repúblicana de l’investidura del President Illa a canvi de la sobirania fiscal catalana.

La consellera socialista assegura que l’agència catalana no tenia ni els mitjans físics, ini informàtics per assumir-ho ara. De fet es presenta un pla difos en el temps i on el paper de l’ATC queda molt en entredit i pensant que aquest Govern ja haurà acabat la legislatura i les previsions de personal i mitjans així com funcions simplement son paraules o fum que fa volar el vent.

Evidentment el socialisme espanyol a Catalunya no tenia cap intenció de complir aquest acord i simplement l’interessava la investidura i aplicar el seu pla de desnacionalització a Catalunya el més aviat possible, però en el cas d’Esquerra la militància va votar aquest President a canvi d’un acord que ara veiem que queda en res definitivament i per tant hauria de tenir la potestat de tombar-lo, retirar el suport i convocar eleccions per quedar-se en minoria. De totes maneres els lligams de poder a Madrid i a Catalunya entre les dos formacions es la base de la gestió de la cúpula d’Esquerra amb Oriol Junqueras al capdavant i per tant en un altra burla als seus propis militants ho assumeix dient que son problemes tècnics.

La pregunta, pot ser si els militants d’Esquerra hi son, estan adormits o simplement queden els que son afavorits per les parcel·les de poder i qualsevol altra cosa queda en res. Un exemple clar de la deriva que els partits catalans dits independentistes han arribat i que espero l’electorat castigui amb contundència. De fet qui vulgui votar socialista, no li cal una copia barata, molt millor l’original que tots conèixem i sabem perfectametn a que vol jugar i els seus objectius, sense haver de suportar aquesta submissió dissimulada amb cortines de fum que no arriben en lloc i que nomes serveixen per col·locar als seus afiliats i col·labora activament amb la Catalunya autonòmica, aquella de la qual mai han volgut sortir.

La darrera presa de pel abans de les vacances.