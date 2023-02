LA BARRA LLIURE DEL FEIXISME

Quan un Estat que ha viscut la Dictadura feixista, no pasa pàgina de veritat, i es dedica a crear una cortina de fum democràtica on els mateixos segueixen al poder real, el virus del feixisme segueix i seguirà ben viu.

Nomes així es pot entendre que el Govern espanyol autoritzi un homenatge a la Divison Azul, amb la nova llei de memòria històrica recentment aprovada. Una llei que era un dels puntals del Govern PSOE i Podemos i que volia donar més cobertura a les víctimes del franquisme, en realitat molts experts ja van advertir de les seves deficiències i ara es reflecteix amb aquest homenatge a les tropes enviades per Franco a Rússia a lluitar al costat del nazisme i que any rere any es celebra, on hi podem veure molts ultres neonazis espanyols amb símbols i banderes nazis i on apart del record als falangistes caiguts en terres russes es segueix cridant que l’enemic es el jueu.

Es ressalta que VOX ja ha dit que no te res a dir si alguns ciutadans es volen manifestar i la seva líder a Madrid al mateix temps dona suport a la comunitat jueva, tot una burla macabra que altres partits com PSOE o Podemos no hi son massa lluny.

Realment, no ens hauria de sorprendre, com deia, que un Estat on les seves estructures viuen ancorades en el passat feixista i on el sistema de partits, almenys els principals son simples titelles al servei de l’anyorada Dictadura franquista, cosa que es demostra quan 40 anys desprès, el franquisme continua protegit i els seus botxins també. Per el contrari les víctimes continuen enterrades als vorals de les carreteres i amb l’estigma de culpabilitat. De fet una llei que permet lloar una divisió militar de feixistes per lluitar al costat del nazisme ja ho diu tot. Al hora l’exhibició de símbols del règim del terror amb total impunitat i que en qualsevol Estat democràtic, per exemple Alemanya, serien prohibides i mai exhibides per decència i respecte a totes les víctimes del feixisme sense límits.

En canvi a l’Estat espanyol, son autoritzats, protegits i amb els seus drets intactes, deu ser cosa de la democràcia plena que tant pregonen. Una societat democràtica no vol dir que tot s’hi val, i la intolerància, xenofòbia i assassinats d’aquests règims no poden ser defensats com si fos la normalitat, perquè no ho és i la llibertat d’expressió en aquest cas no ho pot amparar, ja que no respecten la mateixa societat.

Es la barra lliure del feixisme.