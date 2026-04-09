LA BANDERA
La decisió de la Mesa del Parlament de no fer onejar la bandera espanyola i catalana a la façana del Parlament permanentment es una nova burla dels partits teòricament independentistes.
El PSC no hi està dacord i diu que tots els símbols que representen el nostre país han de ser exhibits a les institucions sempre. Actualment nomes ho fan els dies de Plens. La cambra ha presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia i la seva mesura cautelar de fer onejar sempre les dues banderes degut a una demanda d’un grup feixista anomenat Impulso Ciudadano que reclamava la seva presència. De fet el Tribunal també va rebutjar altres peticions del grup ultra que pràcticament volia empaperar amb la Bandera espanyola el Parlament. De fet hi ha una costum ja que onegen les dues el dia de Plens i recollida oficialment per la Mesa el 2009.
Una nova polèmica per entretenir el personal i marcar perfil sense sentit, i dic sense sentit ja que malauradament pel partits teòricament independentistes haurem de tornar a mirar en el passat més proper i el 2017 ens diu que desprès del resultat del referèndum i la validació al Parlament no tant sols van marxar, sinó que no van ser capaços de moure ni un milimetre la bandera espanyola que va seguir onejant a la Plaça Sant Jaume com si no hagués passat res, de fet no va passa res.
Aquell dia, és van riure de tots nosaltres i ara pretenen fer veure que els importa quan oneja la bandera espanyola o la catalana a les nostres institucions que per cert han regalat a un grup que ja sabien quina és la identitat que defensa i la bandera que defensa, o es que ens diran que no ho sabien.
Si volien treure la bandera espanyola el 2017 en tenien una gran oportunitat, però no per una baralla de pa sucat amb oli, sinó de veritat i per sempre, cosa que no van fer, ni que sigui per seguir la parodia. Ara amb la credibilitat perduda crec que a la ciutadania ja no creu cap gest inútil com aquest i totalment inocu.
Les banderes son simples símbols i com a tals representen una identitat o un poble, i aquest en el seu dia ja va decidir quina bandera volia onejant i que el representes, cosa que van obviar i que ara amb gests de cara a la galeria no rectificaran.
