JUGANT AMB EL POBLE

Que la democràcia no es un sistema perfecte, és evident, però segurament no ho ès bàsicament perquè les el·lits tornen a apartar de l’ecuació precisament al poble que hauria de ser el centre de tot el sistema i no deixa de ser residual.

Un parell d’exemples els podem trobar a França, on la justícia prohibeix l’ús del català als plens municipals de la Catalunya Nord amb el gran argument que fer-lo servir questiona la primacia del francès inclosa a la Constitució. Ara els consistoris hauran de modificar els seus reglaments en els propers 3 mesos, ja que donaven la possibilitat de parlar en català primer als consellers i amb una traducció posterior al francès. Algun ja ha reaccionat dient que el proper ple el faran amb anglès per veure que passa, i altres han mostrat indignació.

En el caos de Rodalies, Esquerra assenyala com a màxima responsable la Ministra de Transports, i per això ha registrat un moció al Parlament de reprovació i la creació d’una comissió d’investigació per les incidències constants en el servei, el 2022 la xifra de 284 dies amb alguna incidència i 2000 trens cancel·lats. Exposaran la manca d’inversions crònica i impulsaran de nou el traspàs del servei de rodalies a la Generalitat.

En el primer cas, veiem que poc importa al poder, la llengua del territori com es el català, i la qüestió no es facilitar el seu us en benefici de la gent, sinó veure que es com un perill pel francès imposat posteriorment i que de cap manera pot passar a la segona posició en aquest territori, i per tant utilitzen la força del poder per eliminar el català que no consideren una llengua de comunicació normal del poble, sinó un adversari a eliminar per pura imposició. Com deia les persones, el poble, els que veritablement fan us d’una llengua i la mantenen viva queden al marge com sempre.

Pel que fa a Rodalies, es un tema enquistat de fa molts anys, en el que per activa i per passiva ja ens han dit que mai traspassaran aquest servei i que per acabar de rematar la jugada demanen una reprovació de fireta que saben mai es durà a terme ja que el poder de la Generalitat no dona ni per això, ni per massa cosa més. Alhora la burla per la gent que pateix dia a dia en la seva mobilitat les incidències que veu com els mateixos partits que van renunciar a la independència i que automaticament com qualsevol Estat ens donava la gestió del nostre transport, ara pretenen tornar a fer una petició morta des del començament i amb el poble i principalment la classe treballadora com a víctima.

El que deia, jugant amb el poble.