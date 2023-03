Aquest TIK TOK demostra clarament com una infermera del Hospital Vall d’Hebron mostra sense pudor com en plena jornada laboral utilitza el seu temps i al mateix temps mostra la seva catalanofobia sense vergonya.

Efectivament, aquesta infermera amb el nom de Begoña Suárez s’ha fet viral per un vídeo compartit a les xarxes on es queixa de que per accedir a les oposicions d’infermeria a Catalunya es demana acreditar el nivell C1 de català. El centre ja ha dit que no es pot tolerar que dins del mateix i en horari assistèncial i amb uniforme es facin aquestes activitats. La xarxa bull i en el vídeo es veu l’esmentada infermera amb dues companyes amb la queixa de manera molt xul·lesca. Ella es de Cadiz i ensenya un llibret del sindicat UGT on explica els requisits per les oposicions i literalment diu “se sacara el C1 de catalan mi madre, yo no lo haré”. Ella porta un braçalet amb la bandera espanyola i es sorpren quan una companya basca parla el català i diu que es presentarà a l’exàmen al mateix temps que menysprea el fullet informatiu. De fet, plataformes espanyolistes, el passat desembre ja oferien assessorament gratuit a professionals d’infermeria que volen plaça i no poden acreditar el C1, justificant que no son catalans i van venir durant la pandemia per la covid.

Ja n’hi ha prou de tolerar aquesta catalanofòbia com si no passes res. Estem dacord que l’Estat ha fet el possible des de fa 300 anys per eliminar la nostra identitat marcada per la nostra llengua, però la tolerància i el mirar cap un altre costat per protegir-la ho han fet els Governs catalans per prioritzar el vot i el poder autonòmic, tots recordem com Esquerra i Junts defensaven una República on el català i el castellà fossin oficials, tot una vergonya. Les conseqüències d’aquesta volguda deixadessa les trobem amb aquesta infermera de Cadis que es permet fer vídeos en horaris laborals i d’assistència a la ciutadania i menysprear i insultar d’aquesta manera la nostra llengua, crec que son motius suficients per un acomidadament i retorn cap a Cadis bàsicament per inadaptació al nostre territori, menyspreu a la nostra llengua pròpia i imposició de la seva, agreujat per ser la primera cara visible de persones amb problemes de salut i que a sobre han de patir aquesta xenofòbia intolerable en moments difícils.

Aquesta inadaptada, és sorprén al veure la infermera basca com el parla ja i evidentment no te cap problema a presentar-se a les oposicions que lògicament exigeixen l’idioma propi del territori, que menys, com fa qualsevol altre territori. No es cap excusa ser de fora, ni haver vingut per la pandèmia, son excuses del supremacisme espanyol.

Ja n’hi ha prou. Cal començar a defensar la nostra llengua, no ho farà ningú per nosaltres i això passa per fer complir els requisits sense excuses.