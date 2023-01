INTOLERABLE

La imatge de demà serà molt il·lustrativa del moment on ens ha portat aquest Govern de la Generalitat i els partits en general, una imatge que sense cap visió partidista, dol i molt, veure com s’arrossega pel fang la nostra màxima institució en benefici d’uns quants.

Com era d’esperar, el President de la Generalitat tindrà un paper de donar la benvinguda als presidents espanyol i francès i un cop fet això desapareixerà de l’escena. Ni una reunió amb els mantadataris, ni cap tipus de protagonisme tret del seu paper humiliant de segona fila d’un territori sense cap valor que no sigui el ser ocupat precisament pels dos Estats que representen Sanchez i Macron.

La portaveu del Govern, ens deia que no poden deixar cap espai sense representació i no es pot desaprofitar cap oportunitat, potser darrera tanta paraula caldria dir-li que la representació no es basa en portar les begudes als convidats, cal un paper per treure un rèdit de l’acte i estar a la mateixa alçada que els convidats. Respecte l’oportunitat també es una eina que te un profit i una imatge i aquesta com podrà comprovar el món serà la de dos mandataris de dos Estats del món i la d’un representant local insignificant que els rep i els presenta com a rang superior.

Per acabar d’arrodonir aquest nou frau històric, a l’altra part hi haurà el partit que forma aquest Govern a la manifestació contra la mateixa, i que malauradament adduint la seguretat ha estat allunyada prou per no sortir a les imatges que es filtrin oficials de l’acte podent tergiversar l’actitud catalana amb la mateixa.

Un nou èxit de l’estratègia d’Esquerra i dels nostres partits per seguir humiliant Catalunya i allunyar aquell ensurt que van patir quan la ciutadania va estar al seu lloc i va validar la independència l’octubre del 2017 sense confusions i volen deixar enrere aquest periode colonial per sempre, en definitiva fer-se gran i prendre les nostres decisions que es el que comporta ser un adult. Malauradament precisament això es el que no volen fer els nostres representants i partits, que no dubten en fer mans i mànigues per fer oblidar els fets i seguir amb les seves quotes minses de poder deixant les institucions i la societat que representen en un calaix tancat amb clau.

Realment, i a pesar que costa molt lluitar contra el relat dels mitjans afins que ens inunden cada dia, cal dir que es senzillament intolerable.