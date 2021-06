Avui el Consell de Ministres ha signat els indults, individuals per cada pres i amb una sèrie de condicionants que delaten que efectivament no ens trobem amb un Estat normal i democràtic de la Unió Europea.

Aquests indults, volen dir que no s’esborren els delictes, però en el cas dels nostres presos la inhabilitació per càrrec públic continua intacta, i apart s’afegeix la figura del reversible, es a dir que el Tribunal Suprem te el seu alè rere el clatell dels indultats, i que qualsevol pas en fals pot ràpidament acabar entre barrots altre cop.

De fet la violació dels seus drets fonamentals, com la llibertat d’expressió i de reunió continuarà vigent fora de la presó, i això dona idea del que vol dir la paraula concordia per l’Estat espanyol, una violació constant i sense pudor dels drets de la societat sense importar les resolucions que venen d’Europa i les que esperen que vindran encara amb més força. Una dictadura te aquestes coses, s’atorga el perdó però segueix la condemna anul·lant uns drets que qualsevol ciutadà ha de portar incorporats.

La veritat es que aquests drets ja van ser anorreats amb el judici farsa dels mateixos, i ho estan constantment aquests darrers 3 anys i mig, amb molts exemples de com es pot utilitzar la justicia i la força policial sense fre contra la població indefensa en qualsevol sentit.

Poden intentar blanquejar les seves actuacions i la seva manera de ser, però el fons segueix sent el mateix i donar una mica d’aire per no escanyar tant fort no vol dir normalitat, i molt menys democràcia i drets garantits de la ciutadania. Aquesta Espanya rància dels Rajoy, Sanchez o el Borbó no canviarà, i això ens hauria de fer veure que nomes nosaltres podem canviar, i acabar allò que legitimament vam defensar, votar i reclamar.

Uns indults a mida que serviran per ells mateixos i les seves famílies i que evidentment son una alegria en aquest sentit, però que no confonguin a ningú que no son el començament de cap nova etapa, ni de cap nou horitzó de roses i projectes conjunt que deixin enrere el passat.

El passat es l’Estat espanyol i això tard o d’hora ha de veure la seva materialització efectiva sense matisos, ni enganys.