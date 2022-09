Independència o eleccions.

La manifestació de l’ANC d’ahir va obrir una escletxa d’esperança entre tanta decepció i tant de cinisme i desaprofitament de la majoria al Parlament.

Feliu va obrir la porta a una llista civica que vertaderament complís el compromís davant els seus votants com seria normal en una democràcia normal. No podem normalitzar la situació actual com pretenen de reclamar un 52 % per la independència, i un cop aconseguit no es faci ni un pas per culminar el procés i no nomes aixó, sinó que es col·labori activament amb l’Estat repressor com si aquí no hagués passat res.

l’ANC com a entitat civica amb un objectiu clar, iqual que qualsevol ciutadà ha de i pot criticar els seus representants si creu que la seva gestió no es bona, i aquests han de prendre nota i rectificar. Una democràcia funciona així, va amb el càrrec i els partits igualment no estan per damunt del bé i del maL. La campanya mesquina d’Esquerra contra la manifestació ha estat de traca i denota el moment trist que vivim. Davant aquest immobilisme constant l’entitat demana als Partits fets o un pas al costat per deixar una llista de la societat compromesa que culmini la independència.

Era molt trist escolta ahir Oriol Junqueras dient que el seu partit es la millor eina o que ningú els ha de donar lliçons d’independentisme recordant que van ser els únics que van votar no a la Constitució. Crec que viure la realitat i una mica d’humilitat aniria bé, dir que ets el millor sona prepotent i despectiu pels altres i dir mentides per justificar que no admeten lliçons es trist i cinic, ells es van abstenir amb la Constitució i nomes Xirinacs va votar que no. O sigui que lliçons totes.

Ara cal esperar la reacció dels partits que han fracassat en el seu intent de fer fracassar la manifestació independentista, te nassos la cosa. No confio massa en cap canvi. De fet avui Marta Rovira sembla que encara no havia entés res i es preguntava si l’objectiu de la manifestació era anar contra Esquerra, en un exercici que ja no te qualificació. Apart diu o demana que els expliguin com es fa la independència avui, com es declara, com la mantenen i culpa l’Estat de les dificultats de l’1 d’octubre.

Una nova mentida i l’opció del victimisme per amagar les febleses. l’Estat fa 5 anys es va comportar com el que es, un Estat amb tics feixistes i de democràcia de baixa qualitat, que esperaven?, qui no va complir amb les lleis aprovades al Parlament i qui no va complir la declaració d’independència fent marxa enrere son ells, ningú més. Ara 5 anys després, ja hi ha un mandat i unes lleis, s’han d’activar, un pla ben fet i la col·laboració de la ciutadania que ja torna a demostra que hi es. Aquest cop sense fer marxa enrere i sense fuguir de l’enfrontament i fins al final. No hi ha altre recepta i tothom ho sap. Amagar el cap sota l’ala indefinidament no es la solució.

Independència o eleccions.