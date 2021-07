INDEFENSIÓ TOTAL

Ens assabentem que la Fiscalia demana presó per protestat contra el jutge Llarena mentre sopava a l’Empordà i estem davant un nou cas de vulneració de drets absoluta.

El mes de juliol de 2018 uns quants integrants del CDR van protestar al veure Llarena sopant en un Restaurant a Mont-ras. Aquest jutge instructor de la causa de l’1 O sopava amb el líder Popular de l’Ajuntament de Barcelona quan a escassos dos quilòmetres es feia un acte d’homenatge a Jordi Sanchez.

Com deia, alguns membres amb crits com “els carrers seran sempre nostres” van protestar. El Fiscal argumenta que van buscar el cotxe del magistrat i el van envoltar perquè no poguès sortir de l’aparcament i un va pujar dalt del mateix amb una ampolla de vidre menyscaban el principi d’autoritat del jutge. Ara es demana un any i mig de presó i 1500 euros de multa acusat de delicte d’atemptat contra l’autoritat i incitació a l’odi. Uns delictes que l’advocat nega ja que no es va agredir a ningú i no pot ser d’odi ja que es per protegir minories.

Un nou cas de vulneració de drets contra la ciutadania. Aquest magistrat tots sabem com va instruir el cas contra els nostres presos polítics posant una rebel·lió que nomes estava en el seu cap i com a passat vergonya a cada euroordre tombada contra els nostres exiliats, unes bufetades europees que ningú li ha questionat dins l’aparell judicial espanyol, aquest si, que cec d’odi i lluny de la justícia més elemental.

Ara, com el cas d’Altsasu per exemple, ens trobem la paraula d’uns que val més que la dels altres, ja que no hi ha proves. Perquè la paraula d’un policia, d’un magistrat en aquest cas val més que la de qualsevol ciutadà, això vulnera qualsevol principi de legalitat i democràtic respecte la societat i els drets individuals de cada persona.

Aquesta persona sap que es el responsable de l’aparell d’odi de l’Estat, i de la posterior farsa de judici que van patir els nostres presos per un Estat autoritari que no va trobar proves de res, no en va voler escoltar cap en contra i que nomes el guiava un nacionalisme i odi a la causa que evidentment els impedia fer la seva feina, impartir justícia.

Els drets de les persones a Espanya no valen res davant de determinats personatges es veu superiors a la resta i que poden fer i desfer amb la vida dels demes sense cap vigilància que els impedixi fer aquestes funcions i amb el poble amb indefensió total.