IGNORÀNCIA O MESQUINESA

Els darrers dies podem trobar dos exemples d’alló que podriem dir que es simple ignorància, fet que ja seria molt greu ja que pretenen representar a una societat o també simplement ser uns miserables, que encara pot ser més greu, per utilitzar les seves posicions per arribar a objectius molt llunyans del bé comú que haurien de defensar.

Efectivament, per una part la pregunta del President Puigdemont a ERC, en forma de si sabien que Sanchez volia extradir-lo amb la reforma penal. La decisió del jutge Llarena per mantenir-li el delicte de malversació agreujada aplicant la reforma del codi penal pactada entre Esquerra i el PSOE vinculada amb les afirmacions del Govern de Sanchez que veuen més a prop que mai de poder extradir-lo. La confirmació de presa de decisions per provocat efectes judicials en contra seu. La segona el pas per diferents mitjans de Sonia Sierra, exdiputada de Ciudadanos assegurant que Franco mai va perseguir la llengua catalana i això es utilitzat per l’opressió del castellà a casa nostra.

Respecte la primera i com deia al princip, si Esquerra no sabia les intencions del Govern espanyol amb la reforma, denota ineptitud i posicionar-se en contra de la mateixa immediatament, si pel contrari era conscient del que podia comportar la mateixa, el seu servilisme i cinisme quedaria constatat, i demostraria que el President Puigdemont es la darrera pedra a la sabata que volen eliminar per enfortir el relat de fals diàleg amb l’Estat, oblit de la independència i autonomia amb el poder pel seu partit a canvi deixant la societat catalana al marge i sense efecte.

Pel que fa a la segona, Sonia Sierra no puc creure sigui tant ignorant com per dir aquestes barbaritats i segurament crec més en la seva baixesa moral i mesquinesa sense límits moguda per un odi en aquest cas contra la llengua catalana totalment irracional i que per suposat l’hauria d’inhabilitar per qualsevol càrrec públic i molt menys per representar a ningú que no sigui ella mateixa. Sortida d’aquesta factoria ultra en periode de desaparició anomenada Ciudadanos nega els fets de la persecució franquista del català obviant els arguments i sobretot la història que en aquest cas no menteix i no es cap opinió, i tot per trobar un argument per la suposada persecució del castella que nomes pot residir dins de mentalitats carregades d’odi com aquestes pero sense cap base, entre d’altres coses perquè no existeix, i això es molt greu. Es pot mentir i ho veiem cada dia en un programa electoral, en una promesa per exemple, però no en fets provats i vistos que no admeten cap opinió possible.

Com deia ignorància o mesquinesa.