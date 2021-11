HONORAR A UN DICTADOR

Aquest 20 de novembre passat va ser l’aniversari de la mort del Dictador Franco i com una prova més de que tot va quedar “atado y bien atado”, l’actual cap de l’oposició a Madrid, Pablo Casado va assistir a una missa en honor del mateix amb cap tipus de conseqüència en una democràcia de baixa volada com l’espanyola.

Una missa a Granada en honor del Dictador, es l’origen de la polèmica, de fet una de les onze que es van celebrar a tot l’Estat espanyol. Desprès dels escarafalls de l’esquerra espanyola, l’única excusa que hem escoltat es que no sabia que es realitzava l’homenatge en aquell centre de culte. Cap explicació i evidentment poc convenciment, ja que de 23 mil esglésies al territori anar una de les onze es molt d’atzar.

Un fet que com sempre portem a altres estats de la Unió Europea, es impensable. La cancellera alemanya assistint a un homenatge a Adolf Hitler no el veiem per enlloc, i suposant que arribes a succeir les conseqüències serien la seva mort política en forma de petició de perdó i dimissió. Aquí el silenci es la recepta com si fos el més normal. Dir que no ho sabia, no es creible, ja que anar justament a una de les esglèsies que es feia l’homenatge del gran nombre no pot ser casualitat, i si de debó fos així, un cop sabut podia simplement abandonar el recinte i denunciar-ho, cosa que no va fer. La felicitació de la Fundació Francisco Franco encara hi posa més verí a una democràcia de fireta.

Es un fet molt greu, i que lògicament requeriria la dimissió immediata i el perdó a totes les víctimes del monstre homenetjat i la seva inhabilitació com a representant democràtic. No es així, ni ho serà, simplement perquè aquest Estat no ha fet un traspàs de la Dictadura a la Democràcia abordant les responsabilitats del Dictador i els seus suports. La realitat es que aquests han estat els que han dirigit aquesta transició i han seguit amb els seus privilegis i dominant les estructures d’aquesta farsa democràtica. Alhora seguint subvencionant una església en un país teoricament laic i que es pot permetre fer homenatges a un monstre sanguinari com Franco amb total impunitat i sense cap conseqüència, com seria la retirada d’aquestes subvencions i obrir una investigació per buscar els responsables del fet, com seria el normal en una entitat privada com seria la Fundació Francisco Franco que no seria real en cap Estat democràtic del món.

En definitiva, una nova anormalitat i burla a les víctimes de la dictadura i a tots els vertaders democrates, que han de patir aquesta burla sense final.