Ahir Salvador Illa ridiculitzava al Govern per treballar el Dia de la Hispanitat, i per un cop li he de donar la raó, em sembla un acte cínic de cara a la galeria i sense cap efectivitat, ni cap plus de credibilitat que es guanya en molts contexts, però no precisament en aquest dia.

Efectivament, les mesures simbòliques, son això simbòliques i voler fer creure que ets diferent per no fer cas al dia festiu de la Hispanitat quan la resta de l’any obeeixes absolutament tot el que prové d’aquest Estat, i valides amb la teva col·laboració la teva submissió i paper dins la mateixa , es senzillament una presa de pel intolerable.

De fet el vertader símbol de la hispanitat es aquest intent dels partits nacionalment espanyols de dreta o d’esquerra per mostrar als carrers un suport que any rere any te xifres ridícules, a pesar de portar autocars de gent de fora o com es aquest cas ballarins sudamericans que potser algú els hauria de dir que estaven col·laborant alegrement amb la celebració del seu genocidi com a poble en el passat, com diu aquell don no n’hi ha no en raja. Tambés es un classic les banderes feixistes amb l’aliga franquista i les salutacions amb la mà alçada com a costum que aquest Estat permet i deixa en evidència les seves mancances democràtiques i el vertader caràcter de les seves institucions.

Realment i tornat a la qüestió del Govern, la desobediència virtual d’un dia res te a veure amb els seus objectius i gestió, i més ara amb el perfil de les noves incorporacions al Govern en solitari, tot amananit amb una política social que saben perfectament es limitada per l’autonomia catalana i sense possibilitats de millorar dins la mateixa. De totes maneres la qüestió es fer veure que… i amb això es pot anar fent camí per ostentar el poder sense ser consequent amb els votants i la responsabilitat adquirida, més enllà de gests inútils i sense cap tipus d’efectivitat.

Una hispanitat sense novetats.