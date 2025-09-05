HIPOCRESIA TOTAL
Les imatges de l’altre dia a la Vuelta Ciclista a Espanya que ja s’han repetit diversos dies amb persones amb banderes palestines interrumpint la cursa i obligant l’altre dia per seguretat a acabar abans d’hora, sense esmentar l’assetjament a l’èquip participant d’Israel son un exemple d’hipocresia.
Realment barrejar dos mons diferents com l’eport i la política no ho trobo de rebut. Veig per exemple esportistes russos participant en diferents esports sense manifestacions a la porta. Esportistes d’alguns estats africans que han comes o estan fent genocidis diaris, per no parlar d’Estats com la Xina mateix, estats sudamericans i els mateixos del primer món que fan negoci amb les guerres des de sempre. El mateix Estats Units, per cert l’únic que ha tirat la bomba atòmica fins ara amb les conseqüències que tots sabem i que ha patrocinat o intervingut directament amb molts dels conflictes, o un exemple clar com la guerra d’Iraq amb un milió i mig de morts per unes armes de destrucció massiva que no existien i amb el trio de les Açores Bush, Blair i Aznar al capdavant sense cap judici per ells.
Nomes son uns pocs exemples de la hipocresia del poder al món. Les imatges que veiem de la guerra a Gaza i les morts de població civil evidentment son injustes, però no menys que moltes altres que per interessos diversos no son amplificades pels mitjans i opinadors. No hi ha dubte que gent de bona fe pot agafar qualsevol causa, però la manipulació del poder i els mitjans com a eina son una arma contra la població.
Aquests dies ho veiem amb la flotilla cap a Gaza amb personatjes com Ada Colau i d’altres activistes de fireta que per promoció personal o de partit han agafat aquesta causa i fan un circ que fa vergonya aliena. Es curiós que una persona que com alcaldesa de Barcelona en el seu moment no va ser capaç de cedir cap espai per un referèndum democràtic i que evidentment no va fer causa de la violència de l’Estat espanyol aquell dia contra la ciutadania ara s’erigeix com a defensora de causes tant allunyades, un frau en tota regla.
Tornant a l’inici, crec que cal separar les decisions del Govern de la ciutadania i en aquest cas dels esportistes que no poden ser tractats com culpables simplement per ser d’una nacionalitat o un altra que res te a veure amb la ideològia o fets causats pels seus Governs respectius.
Hipocresia total.