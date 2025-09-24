HEREUS DE L’ESPANYOLISME RANCI
Podemos, aquell partit que s’autoanomenava l’hereu del 15 M, un aire fresc i amb visió oberta i catalanista a Catalunya, veiem com en realitat son un producte més de l’espanyolisme ranci i la xenofòbia a Catalunya. Una part més del sistema que deien volien canviar i uns aires de superioritat moral que son un fake en tota regla.
De fet i amb paraules d’ells amb la votació contra les competències d’immigració a Catalunya junt PP i VOX, podriem dir que son iguals, la mateixa cantarella que fan ells per exemple quan Junts coincidiex amb aquests partits en alguna votació o altres casos similars. Tanmateix pel que fa a Catalunya i aquesta concepció espanyola que prové del franquisme son gotes bessones i ho demostren cada dia, més enllà de discursos buits de contingut que no serveixen per a res.
Titllen la proposta de racista, un terme que han pervertit tant que ja no te cap significat. De fet la norma presentada diu que vol evitar possibles efectes de la immigració que poguessin representar un risc, res estrany, ells no ho volen abordar però la immigració massiva sense control és un risc, i això és una realitat que no volen explicar i res a veure amb cap racisme, En una casa per tres, no hi podem incloure més persones sense fi, ja que evidentment les seves condicions empitjoraran i els recursos seran insuficients, qualsevol ment no contaminada ho pot entendre.
De fet aquest espanyolisme ranci que supuren els fa rebutjar unes competències que gestionaria el PSOE a Catalunya, no Junts i amb el suport de Podemos. Alhora van callar per mantenir les cadires qua la massacre a la tanca de Melilla i ara com a crossa preferent del socialisme no volen exercir aquesta gestió, ja que l’important per ells com VOX per exemple és no engreixar l’autogovern català com sigui.
Altres personatges com Pablo Iglesias han perdut els papers a TV3 i per justificar el que no te justificació ha tret els insults cap a Junts i Pujol també molt recurrent per aquest espanyolisme ranci sense solta ni volta.
Per part d’Esquerra, el seu portaveu a Madrid ha titllat Nogueras (Junts de racista) per defensar a la cambra una llei que ha de lluitar contra els perills de la immigració per exemple a la nostra identitat i la seva llengua, com si això no fos una obvietat i ha criticat Podemos per votar amb la dreta espanyola i curiosament no els ha titllat de ser iguals com fa amb altres formacions.
Un despropòsit per aquells que pensaven que Podemos era un partit d’esquerres, diferent i amb un concepte obert d’Espanya i que en realitat son un producte més de l’Estat on sota els discursos no hi ha res i és practica la catalanofobia i el concepte de l’Espanya rancia provinent del franquisme, amb el simple objectiu d’esgarrapar quotes de poder sense cap tipus de valors.
Hereus de l’espanyolisme ranci.