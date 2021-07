Que l’Estat espanyol no te cultura democràtica, es un fet, que no la vol exercir, també, però això porta que tampoc te cultura de Govern de coalició, i ho veiem des del minut zero amb el Govern Sanchez entre PSOE i Podemos.

Ahir, un episodi més amb el Ministre Garzon i el consell de menjar menys carn de vedella i que va ser contestat indirectament pel mateix President en forma irònica i que comporta humiliació. De fet no es un capítol nou, ja hem vist les rectificacions que han sofert el mateix Pablo Iglesias o altres ministres per part de la majoria socialista. Un tracte com si el Govern fos monocolor i a base d’humiliació pública constant al soci minoritari.

Es evident que un Govern de coalició la força majoritària, i en aquest cas per molt ha de marcar la pauta, però l’acord que arribin ha de ser consensuat i adoptar propostes de la part minoritària i deixar clar els eixos i les polítiques que nomes poden ser una i defensada per tots. Aquests passos nomes han estat fum, i portem veient com es un Govern monocolor de dos, i això dona aquests dèficits entre moltes altres coses de credibilitat.

Per la part de Podemos, la seva imatge pels seus votants també queda totalment tocada, ja que entrar en un Govern es per incidir amb les teves propostes en la mesura de les teves possibilitats, i no per pur poder sense cap resultat davant els teus propis electors. De fet crec que això el moviment 15 M era una de les reformes del model polítics que es demanaven entre moltes altres, i els que s’anomenen els seus hereus son els primers que han agafat el sistema i optat per fer allò que tant criticaven amb el que en deien vella política que es amb el que s’han convertit.

Aquest instrument nou, igual que Ciudadanos sembla te un recorregut limitat, i ha estat un més dels col·laboradors necessàris del règim, però sense cap canvi efectiu. El sistema els ha empassat i s’han convertit amb el que ells anomenaven “casta” sense cap intenció de canviar les coses i si d’aprofitar el poder com qualsevol altra.