GESTICULACIÓ SENSE SENTIT

Sense categoria

Els nostres partits segueixen jugant al sistema autonòmic i fent gests inocus de cara a la galeria i que en el context on ens trobem son una vergonya i una burla a la ciutadania que segurament no es mereix.

Hem vist per exemple com els partits catalans nomenen com si res membres del Consell de la Corporació Espanyola de radio i televisió, Junts en la persona de Miquel Calçada que ens destaquen que no va jurar el càrrec per la Costitució i nomes per l’ordenament juridic vigent, cal dir que un gest totalment inútil i que pretén emmascarar l’acceptació d’aquest càrrec com si tal cosa integrat en el sistema espanyol. Per la seva banda Esquerra ha enviat el seu comisari polític Sergi Sol per buscar-li una nova retribució i seguir vivint del sistema polític creat com si tal cosa.

Per altra banda sabem que els Diputats repúblicans ja han dit que plantarien al Govern espanyol en la seva celebració de la Constitució. Han enviat una carta remarcant que el text espanyol va ser la manera de tancar la dictadura sense trencar amb ella i que ha donat pas que la carta magna es convertis en un instrument de defensa de la unitat de l’Estat en detriment dels drets de la societat i de les persones. Realment un altre insult a la ciutadania, el 2017 tenien la oportunitat de deixar enrere i trencar per sempre amb el Règim complint el resultat del referèndum, i encara a pesar de no fer-ho tenien la oportunitat de retirar els seus diputats a Madrid i no col·laborar en res, cosa que evidentment ni han fet, ni pensen fer. Ells son una part més del règim i per tant còmplices d’aquesta Constitució que un cop a l’any rebutgen de cara a la galeria per no assistir amb aquest acte. Una vergonya.

Un sistema que per cert veiem com el PSOE ens diu que aquest model singular per Catalunya de finançament haurà de ser aprovat de manera multilateral en el Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir per totes les comunitats que alhora també tindran el seu sistema, una nova presa de pel majúscula que rep la resposta dels partits catalans del seu suport total a Sanchez a canvi de res i venen de tant en tant guanys que simplement no existeixen ni existiran mai.

Son les gesticulacions sense sentit.