GESTICULACIÓ PER SEMPRE

Ahir finalment Oriol Junqueras va visitar Carles Puigdemont a Bèlgica, una reunió que feia molt de temps s’hauria d’haver fet però que finalment i amb la victòria del primer en el seu partit s’ha produït.

De fet els dos un cop acabat han marxat junt de la Casa de la República amb un cotxe amb la matricula 1-O-2017 que simbolicament és la data del Referèndum d’independència de Catalunya, de fet a Bèlgica hi ha la possibilitat d’escollir la matricula del vehicle i personalitzar-la amb una taxa de 1000 euros i que lògicament no estigui agafada o sigui xenòfoba, racista o promogui segons que i en aquest país aquesta data va ser un diumenge qualsevol. De fet la reunió es va acordar crear espais de treball coordinats per debatre les qüestions que afectin el futur nacional amb una nova etapa de relació per recuperar la força i iniciativa independentista. Tanmateix avui el President Puigdemont ha suspès temporalment totes les negociacions amb els socialistes pel nou endarreriment per abordar la qüestió de confiança, encara que ha matisat que les existents com immigració o el català a Europa no s’aturaran.

Cal dir que la burla continua, portar aquesta matrícula quan ells son els principals responsables d’haver incomplert el que significa aquesta data i renúnciar a complir el seu mandat, convertint la data igual que a Bèlgica en un diumenge qualsevol sense cap conseqüència fins el dia d’avui. Hauriem d’exigir prou d’aquests gests de fum que nomes fan que aprofundir la ferida amb la ciutadania tractada com a nens petits i sense cap explicació pels incompliments i aquests darrers anys de retorn a l’autonomisme com si res hagués passat.

Pel que fa a la reunió, crear una comissió o un espai de treball, és l’habitual per no dir que era una reunió formal sense cap acord i sense intencions de moment de retornar a aquella paraula que tant ha reclamat la societat civil, unitat, aquella que sempre han rebutjat per prioritzar el partit per damunt d’un objectiu que sembla no han cregut mai com predicaven. Parlen del futur nacional quan ells van tenir a la seva mà canviar-lo el 2017 amb la validació i sacrifici de la gent que tampoc van servir de res, i ara 8 anys més tard de col·laboració amb la repressió espanyola es despengen en recuperar la iniciativa independentista. Una burla.

En la mateixa línia que la reacció a la burla del PSOE amb la qüestió de confiança i el no trencament definitiu, substituit per una suspensió temporal de relacions encara que mantenint les negociacions amb temes ja en marxa, una nova cortina de fum que fa riure per no plorar.

La gesticulació per sempre.