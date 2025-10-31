GENOCIDI A L’OMBRA
La hipocresia i mesquinesa dels mitjans i tots aquests partits que influeixen a una part de la població per girar la vista a un punt concret, ignorant d’altres que simplement no els interessen pels seus fins, parlo del conflicte de Sudan.
Un conflicte que va passant de puntetes i en comptagotes ja que els interessos mundials no son cap prioritat. Tots hem vist com aquests farsants de la Flotilla s’emplenaven la boca del genocidi a Palestina i del seu odi a Israel, declaracions dels partits bolcats en aquest afer que ocupa primeres portades, mitjans adherits a aquesta causa amb imatges diaries i sempre en una direcció i aquesta falsa esquerra que per protegir els seus interessos ha abraçat aquesta causa com el primer, però realment un conflicte encara molt pitjor a nivell humanitari està passant des del 2023 a Sudan i no sembla mereixi la seva atenció.
El conflicte entre les forces armades Sudanese i els paramilitars ha provocat aquesta catastrofe de grans proporcions. La presa de la ciutat de Al-Fasher per part dels paramilitars ja ha deixat més de 2 mil civils morts, violacions dels drets humans sistemàtiques, assassinats, execucions, violència sexual, desplaçaments massius, destruccions d’hospitals i serveis, detetencions arbitraries i matances massives amb una crisi alimentària amb civils atrapats en una ciutat que porta 18 mesos assetjada amb aquesta política de terror i barbàrie. ONU i OMS ja han advertit de la massacre amb prop de 4 mil morts la primera meitat de l’any i més de 2 mil les darreres setmeanes. Les dues forces controlen diversos sectors del país i es disputen el poder polític i econòmic d’un estat amb importants jaciments d’or. Per la seva part la població cristiana ha estat massacrada per l’islamisme de les faccions imperant amb més de 150 mil assassinats. Per últim el paper actiu de suport dels Emirats Àrabs Units en l’aspecte militar per protegir el seus interessos econòmics.
Aquesta autèntic genocici amb xifres alarmants no veig que hagi estat denunciat pels líders com Pedro Sanchez que va fer de la causa palestina la seva coartada política, ni tampoc veig que cap Flotilla vagi cap aquell indret a portar aliments, deu ser que son morts i massacres que no els interessen, ni tampoc aquesta part de la població que a cada acte o festa veus que desplega la bandera palestina com si fos la nostra causa, fer onejar la bandera sudanesa per exemple. Tot un joc d’interessos i mesquinesa que el sistema dirigeix amb els seus mitjans i malauradament bona part de la població i cau de quatre potes sense remei.
Un genocidi a l’ombra.