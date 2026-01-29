FORA DE LLOC
El Tribunal Suprem ha avalat l’eutanàsia d’una jove de 25 anys de nom Noelia amb paraplègia després d’un intent de suïcidi i amb l’aval mèdic i que Abogados Cristianos intenta aturar al Constitucional.
El Tribunal avala el fet, fa cas a les al·legacions de la noia amb un patiment constant i irreversible, com deia avalat pel comitè mèdic i que ha topat amb una lluita amb el pare representant per l’agrupació ultraconservadora Abogados Cristianos. A pesar de la sentència, aquesta associació recorrerà davant el Constitucional allargant el patiment de la pacient. El pare de fet va al·legar que la seva filla havia experimentat certa millora i parlava de transtorns mentals de la filla, encara que reconeixia la patologia greu, però no irreversible. Això ha endarrerit el periple judicial però el Tribunal ha posat per davant el dret fonamental que el vincle familiar que per cert no era d’una bona relació ja que se li va treure la custòdia quan era menor d’edat.
Abogados Cristianos ho justifica com ideologia de govern i a favor de la vida o la familia. Cal dir que la noia te reconeguda una discapacitat del 74% i tot un llarg historial que la van dur amb aquest intent de suicidi amb caiguda des d’un cinqué pis i lesions molt greus.
Un nou cas d’atemptat als drets de les persones, les mateixes que amb majoria d’edat i facultats mentals han de decidir per la seva propia vida i evitar patiments innecessàris en casos irreversibles i avalats pel comíte mèdic de garanties com aquest. No pot ser que aquest grup d’advocats i per qüestions de la seva moral o religió tinguin més drets que la pròpia persona i passin per davant de les consideracions del mateix pacient avalades per la ciència.
La història religiosa de suposada defensa de la vida que defensen, nomes és seva però no pot ser equiparable als drets fonamentals dels individus que han de ser garantits dins una societat i de la decisió personal de la propia persona sempre que la seva capacitat mental sigui acceptable. Aquests fanàtics religiosos en un Estat laic com teoricament es Espanya no poden usar les seves creences per damunt dels valors i els drets garantits de la gent.
Per acabar aquest esperpent el pare sense relació amb la filla i amb la retirada de la custòdia quan era menor d’edat, no crec tingui cap autoritat moral per interferir en les decisions de la Noelia. Tot un atac al dret de les persones i la seva dignitat.
Fora de lloc.