Aquest miserable, anomenat Henry que va agredir a un nadó i uns turistes a Montjuïc fa un temps ha tornat a actuar amb extrema violència i ha tornat a ser detingut. Fins quan haurem d’aguantar la ciutadania aquests delinquents reincidents i inadaptats.

Aquest individu, d’uns 30 any i nacionalitat equatoriana, i autor de l’agressió recordada l’octubre passat ha atacat un home de 58 anys que feia footing pel passeig marítim, la seva violència ha portat a provocar un nas trencat i un ull ferit, apart d’altres contusions que l’han dut a la seva hospitalització . Per sort un agent policial fora de servei ho ha vist i avisant a diverses patrulles l’han pogut detenir. De fet l’agressor havia estat ingressat en un hospital psiquiàtic per ordre judicial i no se sap com ja havia sortit tot hi tenir un ampli historial delictiu amb més de trenta antecedents i un de mediàtic a l’octubre per l’atac a la nena d’un any entre d’altres.

Crec que el fenòmen de la reincidència cal abordar-lo no des de la perspectiva que ha fet l’anomenat progressisme que consisteix simplement en entrar en un bucle de detenció i llibertat on el criminal torna a les seves activitats un cop i un altra, sinò des de la perspectiva de veure que persones com aquestes no poden conviure amb la resta de la societat i aquesta no te que pagar els plats trencats de la inutilitat política. En aquest cas i per la seva nacionalitat caldria expulsar del país aquest miserable i complir la seva condemna en el seu país d’origen. Seria el més normal, amb veto total per una nova entrada.

La societat paga la seva seguretat en forma d’impostos i per tant te tot el dret d’exigir una resposta a canvi que no sigui veure impotent com es pot agredir nadons o persones pel carrer impunement sense conseqüències. En aquest cas més de 30 antecedents crec son suficients per veure que no pot ser un més dins la nostra societat. Cal fermesa per no donar la sensació que aquests salvatges tenen més drets que la resta i els expressen amb total impunitat.

La immigració en aquest cas s’ha de regular, tot el suport a les persones amb la seva integració, però mai amb delinqüents com aquests que de cap manera podem protegir o mantenir. El sistema no pot donar aquests privilegis i que la societat agredida pagui la festa. Es una burla macabra intolerable.

Fins quan?