Fins quan?

Tornem a saber d’una violació a una menor de 13 anys per part d’un grup de nois a Badalona, la majoria dels quals no podran ser imputats ni pagaran cap preu per aquest delicte al ser menors de 14 anys, i seguim així aquesta xacra consentida per una societat i un sistema totalment pervers.

Efectivament, la noia va patir aquestes agressions en un descampat, i els Mossos ja han identificat la majoria d’agressors menors de 14 i per tant inimputables per la Justícia, no podran ser detinguts ni imputats seguint la llei actual. De fet ja es la quarta violació a una menor per joves menors en la seva majoria en els darrers mesos a Badalona, recordem el del Centre Comercial Màgic on la família de la víctima va rebre amenaces i ha acabat marxant de la ciutat.

Caldria que la societat potser digués prou a un sistema corrupte, a uns representants polítics que no son capaços de dir les coses pel seu nom, mirant de quedar bé amb tothom i a uns mitjans que els fan d’altaveus. En aquest cas el que anomenem l’Esquerra i el seu bonisme mal entès en te part de culpa i amb el cinisme habitual que gasten desprès alerten de que la dreta o extrema dreta molt més directe en els temes agafi posicions de poder.

Crec que la societat te dret a exigir i encara més com a pares o mares que els nostres fills estiguin protegits i salvats de delinquents depravats com aquests tinguin l’edat que tinguin. No crec que sigui una excusa, tot hi que els pares i entorn segur que no deu ser el millor en molts casos, però personalment els agressors si son prou grans per fer aquesta monstruositat on per molt poca cultura que hi hagi, el sentit comú ja porta a pensar que no seria la conducta ideal, per tant també son prou grans per pagar pels seus actes davant la societat i ser perseguits, jutjats i condemnats en cas de demostrar la seva culpabilitat.

Han adormit una societat que sembla han convençut que no es la protagonista principal, que el poder i sistema no es establert per la seva convivència i benestar, sinó per dominar-la i això es la perversitat del sistema.

Cal aturar això, i deixar d’acusar a tothom de racisme, xenofòbia i no se quantes fòbies, quan aquets petits delinquents poden fer el que vulguin i com vulguin.

Fins quan?