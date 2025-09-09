FER EL RIDÍCUL
Tots vam escoltar les mesures que Pedro Sanchez llençava als quatre vents com a gran lluitador contra Israel i que en 24 hores han volat amb un bany de realitat.
Sanchez anunciava un embargament d’armes cap Israel amb un veto a l’espai aeri a totes aquelles naus que portin material de defensa a Israel i la prohibició d’entrada a Espanya a aquelles persones que participin de forma directa en el genocidi i la violació dels drets humans i els crims de guerra a Gaza. Apart la defensa de la solució dels dos estats i la lluita per acabar la guerra entre d’altres.
A la realitat en el Consell de Ministres espanyol no s’ha arribat a un acord sobre aquestes mesures i l’embargament d’armes que segons Sanchez ja s’aplicava des del 2023 no s’ha redactat i segons fonts miisterials serà difícil fer-ho ja que molts ministeris estan implicats. De fet el seu soci de Govern ja va destapar contractes amagats amb Israel que estaven amagats alhora que de cara al públic explicavaen un veto inexistent. Alhora Estats Units podrà continuar exportant armes a Israel a traves de les seves bases militars a Espanya ja que no volen entrar en conflicte amb el gegant americà.
Pel que fa als vetos d’entrada, el President Netanyahu sobre el qual pesa un ordre de detenció de la Cort Penal internacional no entra dins la llista amb l’excusa que Espanya ja respecta aquesta ordre.
Com podem veure els anuncis estrella de Sanchez en 24 hores han quedat en res, apart de fer el ridícul anunciant mesures que no s’aplicaran, i donant benzina a tota aquesta esquerra progre que amb la seva superioritat moral preten marcar el pas sigui com sigui.
Un nou cas de ridícul sense miraments que ha durat ben poc, però que la propaganda seguirà amplificant oblidant tot el relat.