FER EL RIDÍCUL
En política diuen que es pot fe tot menys el ridícul, i Yolanda Diaz no es el primer cop ho ha tornat a fer amb amenaces de fireta que es converteixen en fum i intents de titulars a portades com a guany personal.
Diaz davant els casos de corrupció que es van acumulant al Govern de Sanchez i la figura d’aquest en totes les portades, Sumar planteja en veu alta una remodelació del Govern que precisament Sanchez en la compareixença resum de l’activitat anual ja va descartar. Una falta de respecte al Govern i una cultura de coalició pessima, en aquest casa la mesura semblaria justificada però hauria d’anar en tot cas portes endins i no de cara a la galeria.
La resposta li va venir a dir que si els canvis afectaven també als ministres de Sumar, i Diaz en un nou ridícul va fer marxa enrere deixant les coses en una reunió entre PSOE i Sumar i on els socialistes hi aniran amb càrrecs secundàris. Vista la resposta Sumar filtra que una part del partit es partidari d’abandonar el Govern. De fet Podemos ja va reptar al PSOE i va acabar amb la seva expulsió definitiva on sembla que Sumar vol arribar.
Aquest pas enrere fa que Diaz no tingui cap credibilitat, de fet això no ha canviat gaire, però deixa despullat una formació que simplement és una crossa socialista i on formar part del Goven és la seva taula de salvació i de minima visibilitat que no d’importància. De fet son irrellevants i ho saben. No representen aquells indignats del 15 M originals que els hi podia donar un segell propi, ara s’han convertit en polítics professionals com els altres sense cap principi dels que deien defensar. Aquesta contradicció entre el revolucionari contra el sistema i la realitat de ser part del sistema els ha convertit en crossa del peix gros que seria el PSOE i on poden treure el cap sense protestar gaire a risc de perdre els privilegis amb els que son recompensats.
Sortir amb una amenaça en veu alta, ha de comportar pensar en complir-la i anar fins al final, si no és així l’efecte és contrari i el ridícul notori amb un lideratge de fireta com aquest on el càrrec és el principal trofeu per davant de tot, i on els papers ja estan repartits per bé o per mal i no canviaran per errades polítiques com aquestes.
Es fer el ridícul.