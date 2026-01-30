FEM FORA RENFE
La iniciativa “Fora Renfe de Catalunya” proposada per Alhora i en mode plataforma per recollir adhesions i enviar les mateixes als polítics, crec és ben intencionada, però al mateix temps inútil en la petició.
El caos de Rodalies que ha col·lapsat el país ha provocat diverses iniciatives com la manifestació convocada per l’ANC, però també campanyes com la que deia per demanar els nostres representants posar fi a aquest desgavell i rebutjar el fals traspàs ja pactat i demanar una operadora ferroviària pròpia. Al manifest a signar queda clar el maltractament de l’Estat i especialment Renfe i la petició de rebutjar aquesta burla pactada per Esquerra i el Govern del PSOE on com sabem la Generalitat no tindrà cap poder real i perpetua Renfe abans que liberalitzin els serveis de Rodalia a tota la UE el 2028 amb concursos públics. Un frau que ens condemna. On Renfe ha posat directius seus al Consell d’Administració i que seguiran amb el poder real hagi qui hagi al Parlament de Catalunya. Exigeixen fer fora Renfe de Catalunya.
Com deia, res que no sigui cert, però crec que no podem vendre el relat o la falsa idea que com autonomia dins Espanya podem intentar canviar segons quines coses i millorar el nostre poder o dependència de Madrid, s’ha de ser clar i dir ben alt que això no canviarà pas. Que dins aquest context mai tindrem el traspàs d’infraestructures com els trens o aeroports per posar dos exemples, com tampoc tindrem un finançament a mida que frenarà l’espoli fiscal que patim fa decades, ni tampoc podem aspirar a millorar el nivell d’inversions al territori català, ni podem pretendre que l’Estat no lluiti per deixar el català cada cop més arraconat. Això i moltes altres coses no s’aconseguiran mai dins Espanya i ho sabem. Per tant des d’aquest punt de vista és una acció completament inútil.
De fet sabem que des dels partits directament espanyols com PP, PSC, Comuns o Vox evidentment son contraris a qualsevol cesió de poder des de l’Estat a Catalunya, i també sabem que els teoricament nostres son col·laboradors d’aquest sistema des de fa molts anys com hem vist amb el pacte de l’empresa mixta venuda a bombo i plataret per Esquerra, saben que es un nou frau en tota regla. Formen part del sistema i les seves reclamacions de tant en tant simplement son de cara a l’electorat que encara viu enganyat. Per tant no se a quins representants presentarem aquestes possibles reclamacions que evidentment van en sentit contrari als seus interessos.
Fem fora Renfe.