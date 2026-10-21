FALSOS
Junqueras i Romeva desprès de l’amnistia aniran a les llistes per les eleccions espanyoles i el primer ja ens diu que la lluita independentista continua i que ens tenen molta por, i fan bé. Difícil ser més fals.
Les inhabilitacions han quedat en res, i des d’aquest punt de vista, alegria per tornar els drets democràtics a persones que mai havien d’haver perdut els mateixos. El que grinyola ja son les seves intencions. Junqueras acusa l’Estat de menysprear la democràcia i ha recordat la repressió patida i ha reiterat el compromís amb la construcció de majories democràtiques per posar les eines en mans del poble de Catalunya i ha recordat que el mandat de l’autodeterminació continua vigent. Per altra banda veiem com demà Toni Comin passarà per Madrid per jurar la Constitució i treu importància al fet recordant que l’important son els seus votants.
Realment, i reitero alegria perquè aquestes persones recuperin els seus drets i condemna a la repressió viscuda, això seria un tema prou clar. Per altra banda dir que la lluita continua, que ens tenen por i el discurs de la lluita per la independència i aconseguir majories per fer-ho possible guarda un cinisme intolerable. El 2017 van ser els primers en treure els drets democràtics a la ciutadania que els tenia com a representants i que els hi va donar un mandat que van incomplir, incloses les mateixes lleis aprovades al Parlament. Ells van menysprear la democràcia i van trencar els seus compromisos que ara 9 anys desprès ningú es pot creure que reprendran. Aconseguir majories es reiteratiu i més quan ja les has tingut i més quan encara es recorda aquella frase de doneu-me 68 diputats i faré la independència que segur recorda. Si la credibilitat hi fos, que no hi és, ara promouria la unitat amb les forces independentistes per reprendre el mandat interromput i evidentment no ho farà i com aquell dia desprès de la fallida declaració va desaparèixer i posteriorment acceptar i avalar la justícia espanyola participant de la farsa, apart de que la seva primera mesura ha estat presentar-se a unes eleccions espanyoles, molt significatiu.
En Toni Comin, apart de condemnar la seva situació fins ara que no li ha permès representar els seus votants al Parlament Europeu, no pot dir que ara jurar la Constitució no significa res i fer just el contrari pel que han lluitat en aquest exili per ocupar la cadira. Respecte als seus votants, però també a uns valors i idees que han costat en aquest cas 9 anys d’exili i persecució judicial. No tot s’hi val.
En definitiva, molta falsedat que no es pot tapar amb la democràcia recuperada.