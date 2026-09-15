FALS CONSENS
El President Illa crida a un gran consens de país per l’educació i assegura que Catalunya ara és més unida. Una falsedat rere l’altre i un objectiu molt clar per desnaturalitzar Catalunya com és ràpid millor.
Un balanç de Govern “El futur és aquí”, defensant la feina del seu Govern i proclamant que Catalunya està més unida desprès del pols independentista i crida a un debat de país sobre l’educació.
Diu que es obert al conjunt de la societat i forces polítiques i demana un gran consens i ha anunciat una ronda de trobades. Recordo segueix ben viu el conflicte amb els sindicats i demana seure a dialogar serenament.
Realment una proposta ben trista, de fet la mateixa que en el seu dia Junts o Esquerra van proposar, amb rondes de trobades que estan mortes abans de començar i nomes son de cara a la galeria. En una democràcia normal i avançada hi ha temes que no son de partit, son de país i aquests no varien depenent del color del Govern. Hi ha temes que no tenen ideologia cosa que els nostres partits mai han entès, ni els nostres ni els de l’Estat espanyol que cada canvi de Govern es un canvi de model educatiu. El seu consens que reclama com a solució, nomes deu servir pels temes que l’interessen, ja que quan una majoria de la societat catalana reclamava la independència, aquest consens ja no existia a la seva ment. De fet presumeix d’una Catalunya unida com si ara no hi hagués diferències per molts temes i com si una majoria independentista dividís el país i en canvi la que vol la dependència espanyola curiosament no. La seva obertura a la societat és falsa, ja que com deia duran el procés el seu partit va validar la violència policial i posteriorment el cop d’Estat en forma de 155 i no pas un diàleg seré com ara ens reclama.
Una nou miratge per amagar un Govern sense ambició nacional i amb la gestió com a bandera que ha gestionat fatal i per tant no queda res. Les diferents recusacions a diferents consellers i els problemes enquistats del país com educació, sanitat, rodalies i un llarg etcètera que segueixen en primera línia.
La baixa qualitat d’aquest Govern no te aturador i aquestes proclames amb la boca ben oberta no tenen cap sentit, més enllà de constatar el desgovern existent i la buidor de la nostra classe política aliena a la societat que hauria de gestionar.
Un fals consens.